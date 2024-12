La plaza de los sitios y San Francisco se suman a las 15 zonas más saturadas de bares y pubs en Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza ha dado luz verde en la última Comisión de Urbanismo a la creación de dos nuevas zonas saturadas en el entorno de las plazas de San Francisco y de Los Sitios, así como a la ampliación de una zona ya existente, en San Vicente de Paúl-La Magdalena. Esta decisión será ratificada en el pleno que se celebrará este mes, dando así paso a la puesta en vigor de las nuevas delimitaciones, que se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ) a finales de diciembre o principios de 2025.

La medida responde a las peticiones vecinales y a un análisis exhaustivo de la actividad hostelera en las zonas afectadas. En total, se han identificado 206 licencias de actividad en los tres sectores implicados, lo que ha generado una alta concentración de locales y, en consecuencia, molestias tanto a los vecinos como a los propios hosteleros.

El consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, ha subrayado que la elevada ocupación en estas áreas dificulta la convivencia, afectando al descanso de los residentes y complicando la operatividad de los establecimientos existentes.

"Lo que estamos haciendo es no permitir nuevas actividades en estas áreas, ya que más actividades hosteleras en estos sectores no son pertinentes y están perjudicando la calidad de vida de los vecinos", indicó Serrano. Con la aprobación de esta medida, Zaragoza contará, a partir de ahora, con dos nuevas zonas saturadas, en las que no será posible implantar más establecimientos de hostelería.

Según la normativa municipal, una zona puede ser catalogada como saturada cuando se produce un impacto negativo en la vecindad debido al exceso de establecimientos, ya sea por la afluencia de público o por la concentración de actividades. Para proceder a la declaración de estas zonas saturadas, se han llevado a cabo estudios y revisiones, con el correspondiente periodo de exposición pública y la resolución de las alegaciones presentadas.

Actualmente, Zaragoza ya cuenta con quince zonas declaradas como saturadas, un listado que no ha sufrido modificaciones desde 2005. Entre estas áreas se encuentran barrios como Moncasi, Zumalacárregui, la plaza de Santa Cruz y La Magdalena, entre otros.

Control de los locales

Durante la fase de información pública, se recibieron varias alegaciones de vecinos y establecimientos, las cuales fueron estudiadas por los servicios municipales competentes. En este proceso, se realizaron inspecciones urbanísticas, se revisaron licencias y se detectaron casos de inactividad o incumplimiento de las normativas en algunos locales, como el uso indebido de equipos de música en bares y restaurantes.

También se investigaron denuncias sobre el uso de veladores y terrazas, derivándose las correspondientes sanciones o requerimientos de subsanación cuando fuera necesario. Este trabajo ha permitido elaborar un inventario actualizado de los locales en las zonas afectadas, facilitando la toma de decisiones sobre las nuevas delimitaciones.

Las nuevas zonas

La creación de una zona saturada implica la imposibilidad de otorgar nuevas licencias para la apertura de bares, restaurantes y otros establecimientos hosteleros en el área. Sin embargo, existen excepciones transitorias que permiten la implantación de nuevos locales en un plazo determinado, en caso de que se cumplan ciertas condiciones establecidas por la ley.

En cuanto a las nuevas zonas saturadas, el Ayuntamiento ha decidido ampliar la ya existente en el área de San Vicente de Paúl - La Magdalena. La ampliación incluirá nuevas calles como Josefa Amar y Borbón, Jerónimo Blancas y parte de San Miguel, con un total de 19 locales, 9 de ellos con licencia de hostelería. Según el consejero de Urbanismo, esta expansión busca evitar que esta zona, rodeada de áreas saturadas, se convierta en un futuro punto de concentración de nuevos establecimientos hosteleros.

Además, se creará la nueva Zona Saturada O, correspondiente al área de la plaza de Los Sitios, un cuadrante delimitado por el paseo de la Independencia, el paseo de la Constitución, el paseo de la Mina y la calle de San Miguel. Esta zona incluirá 66 locales de hostelería, de los cuales el 62% son bares y cafeterías, el 32% restaurantes, el 5% pubs o bares con música, y el 2% discotecas o cafés cantantes. La alta concentración de estos establecimientos en el área ha llevado a la necesidad de declarar la zona como saturada.

Por último, también se creará la Zona Saturada P, en el entorno de la plaza de San Francisco, que abarcará un área delimitada por las calles Mariano Barbasán, Serrano Sanz, Luis Vives, Manuel Lasala, Pedro Cerbuna y Cortes de Aragón. Esta zona incluye 131 locales de hostelería, con una gran predominancia de bares y cafeterías (64%) y restaurantes (29%), además de una pequeña representación de pubs, bares con música y salones de juegos. La saturación de locales en este área ha motivado la medida para garantizar la calidad de vida de los vecinos y la sostenibilidad de las actividades económicas en la zona.