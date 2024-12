El comité del bus urbano de Zaragoza dimite en bloque, convoca elecciones y paraliza la negociación del convenio

El comité del bus urbano de Zaragoza ha acordado este miércoles dimitir en bloque y convocar elecciones sindicales. Lo han establecido así todas las secciones del mismo durante el pleno extraordinario, que había convocado Sattra con un único punto: el análisis y resolución de la "situación del comité".

La medida ha sido propuesta por el sindicato mayoritario, Sattra, que posee 7 de los 23 delegados que forman el comité, mientras que el resto se reparten entre CC. OO. (6), CUT (5), UGT (3) y CSIF (2).

Las próximas elecciones tendrían que haberse convocado en febrero de 2026, por lo que a los actuales representantes todavía les quedaba más de un año de 'mandato'.

Los delegados tienen ahora hasta el 31 de diciembre para presentar su dimisión. Será en enero cuando comenzará el proceso electoral, que se alargará entre un mes y mes y medio y "seguirá todos los plazos legales".

La decisión llega solo unos días después de que el sindicato mayoritario, Sattra, suspendiera los paros que había convocado de manera unilateral al ser secundados únicamente por el 25% de la plantilla.

El presidente del comité de empresa, José Manuel Montañés, justifica la decisión por el bloqueo que vivía el comité. "La empresa no movía ficha y el resto de sindicatos no nos dejaban hacer nada. No tenía sentido seguir así", ha dicho en declaraciones a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

Formaciones como el Colectivo Unitario de Trabajadores (CUT) llevaban meses reclamando elecciones, una posibilidad a la que, hasta ahora, Sattra se había cerrado en banda.

La dimisión del comité supondrá la paralización de la negociación del convenio, ya que también dimite la comisión negociadora. Montañés asegura que anunciará si se presenta próximamente.

Pese a la "falta de avances", Avanza y los sindicatos seguían en conversaciones en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA). Este mismo martes, desde la compañía se trasladó que se habían producido avances en temas organizativos "que llevaban tiempo encallados".

Ambas partes, de hecho, se habían citado en la sede del organismo mediador el próximo jueves 19 para tratar de cerrar ya un acuerdo de convenio.

Reacciones

Desde Comisiones Obreras (CC.OO.) han expresado cierto escepticismo sobre el proceso. En palabras de Raúl Cabeza, presidente de la sección sindical, "todavía queda por ver ver cuantas personas dimiten antes de fin de año", puesto que, con un delegado que se niegue a hacerlo, el proceso sería inválido.

El mismo portavoz también ha expresado su opinión sobre el proceso en general, calificando la decisión de dimisión como una "patada hacia adelante". Considera que, si los mismos candidatos se presentan nuevamente, el resultado electoral será prácticamente idéntico al actual, sin que se produzcan cambios sustanciales en la representación sindical.

También ha reconocido que, en última instancia, la situación refleja "la falta de avances en las negociaciones y el bloqueo que se ha venido produciendo entre los sindicatos y la empresa". Sin embargo, se ha mostrado cauteloso al considerar como se desarrollará todo de cara al futuro, advirtiendo que aún queda por ver si, finalmente, esta medida conducirá a una resolución real del conflicto o si se prolongará indefinidamente sin una solución concreta.

Por el momento, ha asegurado que "hasta que no vea todas las dimisiones encima de la mesa", por su parte, no habrá renuncia.

Desde CUT han reiterado que "siempre" han sido coherentes con la postura, "desde el primer día", de que se celebraran elecciones sindicales. Según han recordado, fue la propia plantilla la que votó en referéndum a favor de que, tras la firma del convenio 2020-2023, se celebraran elecciones sindicales.

Ahora, la formación únicamente lamenta que, debido a la oposición de algunas secciones sindicales, este proceso no se haya llevado a cabo hasta ahora, "provocando un retraso de casi un año". Sin embargo, han señalado que, en el Comité extraordinario celebrado este miércoles, "al fin" se ha desbloqueado la situación, y se han confirmado las elecciones sindicales.

Aunque reconocen el retraso, desde CUT valoran "positivamente" que se haya dado el paso necesario para que "los trabajadores tengan la oportunidad de elegir a sus representantes de forma democrática".