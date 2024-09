Vox insiste: si no se rebaja el impuesto de plusvalía no aprobarán las ordenanzas ni los presupuestos en Zaragoza

El proyecto de ordenanzas fiscales presentado este viernes por la concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Blanca Solans, ha tenido una tibia acogida entre los partidos de la oposición. Vox, de cuyos votos depende su aprobación, ha insistido en que no votarán a favor "ni de las ordenanzas ni de los presupuestos" si Natalia Chueca no se compromete a rebajar la plusvalía "dos puntos porcentuales" en 2025.

"Nuestra postura no ha variado, seguimos siendo firmes", ha dicho la concejala Eva Torres. Hasta que no lleguen a un acuerdo no se sentarán. En lo que respecta a la subida de hasta un 12,6% de las tasas del agua y las basuras, la posición está menos definida. "No somos partidarios de subir tasas e impuestos. Bastante presión fiscal están sufriendo ya los ciudadanos con los impuestos del Gobierno de Pedro Sánchez, pero necesitamos ver los datos técnicos para valorar qué déficit están presentando en estos momentos estos servicios y qué déficit presentarían a futuro con la propuesta de la consejera", ha expuesto.

Mucho más crítica ha sido Marta Aparicio, del PSOE. "Poco ha durado la mano tendida de la alcaldesa. No ha tenido en cuenta a los grupos municipales. Ni siquiera sabemos qué ordenanzas y qué artículos se abren de cara a 2025", ha indicado. También ha sido dura con Solans. "Mantiene la falsa postura de que en Zaragoza no se suben los impuestos cuando lo que se hace es volver a subir las tasas del agua y las basuras, que son las que repercuten en absolutamente todos los ciudadanos", ha agregado.

Por su parte, ZEC ha arremetido contra una política fiscal que, a su entender, "favorece a los que más tienen". Según su portavoz, Elena Tomás, el Consistorio recaudó en 2023 un total de 122 millones de euros a través de las tasas municipales, "31 más que en 2018". "“Es rotundamente falso que el PP baje los impuestos. Al menos no a la gente trabajadora. Están compensando las rebajas fiscales de las empresas subiendo las tasas que pagamos todos”, ha aseverado.

El grupo municipal ya está trabajando en propuestas "para facilitar el acceso a una vivienda asequible estableciendo un recargo al IBI de la vivienda vacía". De esta manera, indican, se desincentiva a los grandes tenedores a tener pisos vacíos mientras el Ayuntamiento recauda para invertir ese presupuesto en políticas de vivienda. Otra de sus propuestas irá encaminada a eliminar las deducciones municipales a la atracción de empresas, ya que las consideran "injustas e ineficaces”.