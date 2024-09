Protesta ciclista en Zaragoza contra el seguro obligatorio para bicicletas: "No lo pienso pagar"

Decenas de ciclistas han protestado este viernes en Zaragoza contra el seguro obligatorio para bicicletas. La medida, recogida en la nueva ordenanza de Movilidad, ha despertado una gran contestación. El Ayuntamiento insiste en que el único objetivo es "refozar la seguridad", pero hay usuarios que amenazan con rebelarse.

"No me lo voy a hacer. No estoy de acuerdo con que venga por imposición. Hasta ahora, he circulado correctamente y nunca me ha pasado nada", decía Noemí, una de las asistentes, con un seguro de pega a la espalda.

Haciendo sonar timbres y silbatos y al grito de "¡Los ciclistas nunca se rinden!" la marcha ha discurrido por el paseo de la Independencia, el paseo de María Agustín, Echegaray y Caballero y la plaza del Pilar.

Para Santiago, otro de los presentes, se está tratando de resolver el problema "de una forma equivocada". "Yo uso la bici todos los días para ir a trabajar. No sabemos si el seguro del hogar subirá o si, directamente, dejará de cubrir la bicicleta", apuntaba junto a su mujer y a sus dos hijos. Los cuatros son unos verdaderos amantes de este medio de transporte. "Vamos siempre seguidos, con luces y con timbres. Ellos saben que tienen que cumplir las normas", resaltaba.

El seguro no es, en todo caso, la única medida que ha encontrado resistencia. Muchos también critican que se prohíba aparcar las bicis en señales o elementos del mobiliario urbano cuando no haya aparcabicis. Especialmente teniendo en cuenta que las motos "sí pueden estacionar en las aceras".

Marcha en bici por el paseo de la Independencia E. E.

"Es una forma de desincentivar el uso. Si queremos ser una ciudad climáticamente neutra, mal vamos. La bicicleta siempre ha sido un medio gratuito. Con medidas así se perjudica, sobre todo, a las personas con menos ingresos. Yo no le veo ningún sentido y, para colmo, se ha hecho todo de la noche a la mañana", opinaba Cristina Sarregui.

También en esta línea, Ángela Román auguraba que el seguro "va a echar para atrás a la gente que usaba la bici esporádicamente". "En principio, entra en el del hogar, pero no está nada claro. Lo que han hecho con la bicicleta no es de justicia. No es lo mismo que un patinete, que es un vehículo a motor", recordaba.

Desde el Ayuntamiento insisten en que el seguro reforzará la seguridad, especialmente entre los colectivos más vulnerables. "Disponer de una garantía de responsabilidad civil ofrece cobertura a quienes llevan un vehículo de movilidad personal (VMP) o una bici y también a los peatones que pueden verse involucrados en un accidente. Sin una garantía de este tipo, el ciclista o el patinete tiene que responder con su patrimonio personal por los daños que pueda provocar. Se trata de dotar de mayor protección a los usuarios de la vía", comentan.