La gran Feria Medieval perfecta para visitar del 2 al 4 de octubre: mercadillo, teatro, música y más de 30 actividades

Teruel tiene este fin de semana una cita con la historia de amor más trágica.

Del viernes 2 al domingo 4 de octubre, el centro histórico de la ciudad viajará hasta el siglo XIII para celebrar una nueva edición de La Partida de Diego, una recreación histórica que convierte sus calles en el escenario de la historia de los Amantes.

Durante tres días, quienes se acerquen hasta Teruel podrán encontrarse con caballeros, campamentos, puestos de artesanía, música, teatro, desfiles y actividades para niños.

En total, la programación reúne más de treinta propuestas y tiene como hilo conductor los primeros capítulos de la historia de Isabel de Segura y Diego de Marcilla.

No es solo una recreación teatral.

Partida de Diego. Teruel Bodas de Isabel

El visitante podrá pasear por un mercado medieval con unos 60 puestos, instalado en la plaza de la Catedral y la calle Yagüe de Salas hasta el Seminario, además de acercarse a los campamentos de recreación y disfrutar de diferentes actuaciones musicales.

El centro de Teruel se transforma durante todo el fin de semana

La historia se sitúa en el año 1212, cinco años antes del desenlace que se representa cada febrero durante Las Bodas de Isabel. Diego quiere casarse con Isabel, pero necesita conseguir la posición y fortuna necesarias para que su matrimonio sea aceptado por la familia de ella.

La recreación sigue precisamente ese momento de la historia. El viernes llegará El Encuentro de los Amantes.

Partida de Diego, Teruel. Bodas de Isabel

El sábado será el turno de escenas como La Pedida de Mano de Isabel, Un pacto por amor y La Promesa de los Amantes.

El domingo llegará uno de los momentos centrales: La Espera y la partida de Diego junto a las huestes del rey Pedro II de Aragón.

Entre escena y escena habrá tiempo para recorrer el mercado, visitar los campamentos y disfrutar de la ambientación medieval que ocupará diferentes espacios del casco histórico.

Mercado medieval

Uno de los grandes atractivos para quienes vayan a pasar el día en Teruel será el mercado medieval. Este año contará con unos 60 puestos repartidos por la plaza de la Catedral y la calle Yagüe de Salas.

La programación también incluye música y animación callejera. Entre los grupos participantes estarán Espuriatronadas y Los Alarifes, además de un concierto deLUH el viernes.

Pasacalles durante La Partida de Diego, Teruel. Bodas de Isabel

La propuesta se completa con actividades para todos los públicos. Los más pequeños tendrán teatro, títeres y dragones dentro de Los romances de los zagales, además de un desfile infantil, actividades y atracciones en la plaza de las Monjas y un taller de cantería.

Para los mayores también habrá propuestas vinculadas a la vida medieval. Una de las novedades de esta edición será La Cruz y la Espada, una actividad de iniciación a la esgrima antigua y al entrenamiento de las huestes.

Semana dedicada a la historia medieval

Aunque el gran momento llegará entre el viernes y el domingo, la programación comenzó ya esta semana.

El 29 de septiembre se inauguró la exposición 'Vestir el poder, indumentaria e identidad visual', centrada en la relación entre la vestimenta, las jerarquías y la identidad durante la Edad Media.

Además, los días 1 y 2 de octubre Teruel acoge el XIV Congreso Internacional de Fiestas y Recreaciones Históricas, organizado en torno al mismo tema.

Así que este fin de semana Teruel ofrece un plan que va mucho más allá de asistir a una representación.

El centro histórico se convierte durante tres días en una ciudad medieval, con historia, mercado, música, recreación y actividades para pasar el día recorriendo sus calles.

La entrada a las actividades de La Partida de Diego es gratuita y la programación se concentra en el centro histórico de Teruel entre el 2 y el 4 de octubre de 2026.