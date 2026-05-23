La Guardia Civil rescata a un escalador tras ser golpeado por una roca en Teruel: fue evacuado en camilla

Así ha sido el rescate de un escalador en Teruel Guardia Civil

Un escalador ha sido rescatado por dos agentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de Mora de Rubielos tras ser golpeado por una roca de grandes dimensiones. Uno de ellos se encontraba en ese momento fuera de servicio.

El accidente ha ocurrido este sábado cuando se encontraba ascendiendo la vía en el sector Don Quijote de Olba-Teruel.

Según informa la Guardia Civil, una roca de grandes dimensiones se ha desprendido de las manos del escalador provocando un impacto directamente contra su muslo izquierdo y una herida penetrante de aproximadamente 4 centímetros de profundidad.

Además, durante la caída, el escalador se golpeó fuertemente la cadera contra una repisa, presentando dolor intenso en la zona.

Tras realizar una primera valoración y asistencia sanitaria, los especialistas en montaña de la Guardia Civil, evacuaron en camilla al accidentado hasta el cruce de Casucho, donde esperaba el soporte vital básico, junto a la patrulla de Sarrión para continuar con la atención y traslado.