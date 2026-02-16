El juez aparca provisionalmente la causa contra la mujer de Tomás Guitarte (Teruel Existe) por la polémica de los contratos

El juez Manuel Turmo Peña, titular de la plaza nº2 de la sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Teruel, ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa abierta a la exjefa de gabinete de la vicepresidencia primera de la Diputación Provincial de Teruel (DPT), Nieves Sánchez, mujer del líder de Teruel Existe, Tomás Guitarte.

El empresario José Luis Campos la había denunciado por presuntos delitos contra la Administración Pública, de negociaciones y actividades prohibidas a funcionario y/o tráfico de influencias, prevaricación administrativa y fraude a la Administración.

Nieves Sánchez volvió hace poco más de una semana al foco de la polémica al trascender que su empresa se había adjudicado dos contratos mientras era jefa de gabinete de la vicepresidenta primera de la DPT. Sin embargo, la ley establece una serie de incompatibilidades en las actividades que pueden y no pueden desarrollar mientras estén al servicio de la administración.

El juez argumenta en su auto que “el proceso penal no puede iniciarse sobre meras conjeturas acerca de una intervención indirecta no descrita, ni sobre la sola sospecha”, que “no se aporta un relato fáctico con entidad bastante para afirmar, siquiera en términos iniciales, la existencia de indicios racionales de criminalidad imputables a la denunciada”.

Por tanto, según el juez, la denuncia “carece del soporte indiciario mínimo exigible para justificar la apertura y mantenimiento de unas diligencias penales”. Concluye que “es improcedente acordar diligencias encaminadas a comprobar si existen los elementos típicos del delito cuya ausencia se reconoce en el propio escrito”.

El juez no esconde que los hechos pueden parecer “reprochables”, pero cree que la denuncia “no aporta indicios de manipulación del procedimiento o cualquier otro dato objetivo que permita apuntalar una imputación penal ni tan siquiera indiciariamente”.

Estos dos contratos que fueron foco de polémica durante la campaña electoral estaban destinados a hacer una modificación del proyecto del Hospital de Teruel. El estudio de arquitectura Arquilab se adjudicó la Dirección de Obra en 2018, cuando ni Sánchez ni Guitarte eran cargos públicos, y es habitual que las empresas encargadas de esta labor se encarguen de estos cambios, ya que son las que mejor conocen todo el transcurso de la construcción.

No obstante, en este caso, el cargo público que ostentaba Sánchez -jefa de gabinete de Beatriz Martín (Teruel Existe)- podría hacerla incompatible con ser la adjudicataria de ambos contratos, de 14.900 euros cada uno.