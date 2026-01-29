Teruel entrega ocho medallas de los Amantes Honoríficas y 83 a parejas de distintas provincias de España

El Centro de Iniciativas de Teruel ha presentado este jueves el programa de actos con motivo de las Medallas de los Amantes, que se celebrarán el 6,7 y 8 de febrero. En la edición de este año serán 83 las parejas de distintas provincias que rememoren con esta distinción sus años de unión.

Los representantes de las principales instituciones turolenses han puesto en valor la celebración de una nueva edición de las Medallas de los Amantes, una iniciativa impulsada por el Centro de Iniciativas Turísticas desde 1972 que ha convertido a Teruel en referente como Ciudad del Amor y que supera ya las cincuenta ediciones.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha destacado la unión institucional entre el Ayuntamiento, el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Teruel y la Comarca Comunidad de Teruel para consolidar un proyecto que está “más vivo que nunca”, y que ha sabido mantenerse en el tiempo gracias a una continua renovación.

En este sentido, ha agradecido especialmente la labor de la Junta Directiva del CITT y de su presidente, Antonio de Santa Isabel, por las innovaciones introducidas en los últimos años, que han dotado a la gala de un carácter más dinámico, atractivo para el público joven y con nuevas propuestas vinculadas al turismo.

Además, Buj ha señalado la circunstancia excepcional de que la entrega de las medallas coincida este año con la jornada de reflexión electoral, subrayando que se trata de un acto cultural celebrado en sus fechas habituales y que su modificación habría supuesto un importante trastorno organizativo. “Qué mejor que reflexionar rodeados de amor”, ha afirmado.

Por su parte, el presidente del CITT, Antonio de Santa Isabel, ha remarcado el importante impacto económico del evento, que llena los hoteles de la ciudad y atrae no solo a los premiados, sino también a numerosos acompañantes, incluidos rostros conocidos. Ha explicado que la organización busca facilitar tiempo libre a los visitantes para que disfruten de la ciudad, el comercio y la hostelería, garantizando así el retorno económico de la inversión institucional.

Desde la Diputación Provincial de Teruel, su presidente, Joaquín Juste, ha reconocido el trabajo desarrollado por el Centro de Iniciativas Turísticas desde sus orígenes, y ha destacado su visión pionera al considerar el turismo como motor económico ya en 1972. El presidente de la DPT ha subrayado el éxito de un “producto turolense” vinculado al amor, que crece cada año en visitantes, y ha elogiado la capacidad de Antonio de Santa Isabel para ilusionar y unir esfuerzos en beneficio de la provincia.

El presidente de la Comarca Comunidad de Teruel, José Herrero, ha expresado el orgullo de la institución comarcal por colaborar con un evento ya profundamente arraigado, resaltando su importancia para la difusión de la ciudad y del conjunto de la comarca, así como los valores que representan las parejas premiadas.

Finalmente, el concejal de Fiestas ha recordado que febrero es un mes clave para la marca “Teruel Ciudad del Amor”, que arranca con la entrega de las Medallas de los Amantes, continúa con el videomapping 'El susurro de dos almas' y culmina con la celebración de las Bodas de Isabel, consolidando a Teruel como epicentro del amor y la tradición.

Medallas de los Amantes al Turismo

Una novedad este año es la entrega de dos Medallas a entidades que han destacado por su contribución a la difusión turística de la provincia de Teruel desde dos vertientes distintas; el cielo y el cine.

Son galardonados con esta Medalla de los Amantes al Turismo el CEFCA, el Centro de Estudios de Física del Cosmos, y el Desafío Buñuel. Se les hará entrega de la misma en la cena de gala, el sábado a partir de las 22.00.

Antonio Santa Isabel, presidente del CITT recordaba que “la difusión y el conocimiento de la provincia está en el origen y en los fines de esta entidad sin ánimo de lucro fundada en 1970”.

Oro, Plata, Bronce y One

De las 83 parejas que ha solicitado su Medalla de los Amantes por haber cumplido en 2025 los 50, 25 y 10 años de casados, la mayoría (50) son de Oro, de Plata (26), son de Bronce (6), y un matrimonio quiere recoger la Medalla One por su enlace celebrado el pasado año.

De entre estas parejas y por sorteo salieron los llamados matrimonios representativos de la provincia de Teruel y de las nueve comunidades autónomas de las que proceden los solicitantes. Seis fueron los afortunados en la categoría de Oro, 3 en la de Plata, 2 en la de Bronce y 1 en la One.

Y es que el próximo fin de semana del 6,7 y 8 vendrán a Teruel parejas de las tres provincias aragonesas, y también de Gran Canaria, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Canarias, Castilla y León, Madrid, Melilla y País Vasco.

Todos estos matrimonios tendrán su protagonismo desde las 19.00 de la tarde del sábado en la Iglesia de San Pedro. Antes, aquellas que así lo deseen podrán bendecir sus alianzas en una misa que se celebrará en la Catedral de Santa María a las 17.30.

Medallas Honoríficas

La medalla de los Amantes de Teruel fue instituida en 1972, y aparte de los matrimonios la reciben aquellas personalidades y entidades que realicen una sobresaliente labor de difusión de la historia de los Amantes y del amor a través de cualquier actividad.

La Hermandad Jesús Atado a la Columna y Nuestra Señora de la Esperanza se fundaba en 1950. Ha cumplido, por tanto, su 75 aniversario manteniendo intacto su compromiso con la Semana Santa turolense, y también un compromiso social con los internos del Centro Penitenciario de la ciudad.

Medio siglo de historia ha conmemorado la Peña el Despadre viviendo y haciendo vivir la fiesta de la Vaquilla del Ángel. Los quinientos socios que la conforman demuestran la vitalidad que conserva y la existencia de relevo generacional

Concha Hernández Lainez ha dedicado toda su vida profesional al periodismo y desde 1984 en la Cadena SER. Con su pasión y dedicación ha proyectado desde los micrófonos esta provincia. Ha colaborado con distintos medios de comunicación y actividades de toda índole, habiendo formado parte también de la junta directiva del CITT.

Cristina Pardo Vito ha desarrollado su profesión en radio y televisión, siendo en este medio y en La Sexta donde presenta desde 2021 el programa “Más Vale Tarde”. En este mismo canal estuvo al frente de “Liarla Pardo” y de “Al rojo vivo”. Es autora de un libro y ha participado en series y películas.

Es uno de los grandes referentes europeos en paleontología y es también el resultado de unir ciencia, divulgación y ocio en un espacio singular. Hace 25 años Dinópolis se convertía en un enorme dinamizador turístico y económico de la provincia y de Aragón, que sigue atrayendo cada temporada a miles de visitantes.

Los olivos, en algunos casos milenarios del Bajo Aragón y el cuidado proceso para convertir su fruto en “oro líquido” se conservan y se reconocen desde el año 2000 bajo el sello de calidad del C.R.D.O Aceite del Bajo Aragón. Con sede en Alcañiz, esta denominación garantiza la calidad, además de ser ejemplo de compromiso con el territorio.



El Centro de Día Santa Emerenciana de Teruel es desde hace 25 años lugar de encuentro para los mayores de esta ciudad. Cuenta con un espacio de atención terapéutica, y es valorado por la unión de sus miembros, y por fomentar todo tipo de actividades para el envejecimiento saludable.

El periodista, Alfredo Duro Orejón ha vinculado su profesión al deporte en distintos medios de comunicación. Desde 2014 forma parte del equipo de “El Chiringuito de Jugones”. Viene a Teruel para celebrar sus 25 años de amor con María Ángeles Boccherini Laso.

El sábado a las 11.30 se entregarán en el salón de actos del Ayuntamiento de Teruel las siguientes Medallas; a la Hermandad de Jesús Atado a la Columna y Nuestra Señora de la Esperanza, a la Peña el Despadre, a Dinópolis, al C.R.D.O Aceite del Bajo Aragón y al Centro de Día de Santa Emerenciana.

Por la tarde en San Pedro la recogerán Concha Hernández, Cristina Pardo y Alfredo Duro junto a María Ángeles Boccherini.