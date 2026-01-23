Confirmado por el Ayuntamiento de Teruel: más de 20 actividades para los jóvenes hasta marzo

El Ayuntamiento de Teruel ha preparado un amplio programa de actividades para los meses de enero, febrero y marzo. Propuestas dirigidas a los menores de 35 años bajo el nombre MUÉVE-T.

MUÉVE-T tiene como objetivo ofrecer alternativas de ocio educativo, saludable y participativo durante los meses de invierno, fomentando la convivencia, el aprendizaje y el bienestar de la población infantil y juvenil de la ciudad.

La programación incluye una amplia variedad de propuestas adaptadas a diferentes edades e intereses, combinando actividades culturales, deportivas, creativas y familiares, muchas de ellas gratuitas.

La concejal de Juventud del Ayuntamiento de Teruel, Lucía Gargallo, ha destacado que “MUÉVE-T es una apuesta clara por ofrecer a la infancia y a la juventud turolense un ocio de calidad, accesible y adaptado a sus intereses, especialmente en los meses de invierno, cuando es fundamental contar con alternativas que fomenten hábitos saludables y la participación social”.

Entre las actividades programadas se incluyen talleres creativos y artísticos, cine y cinefórum infantil, experiencias en familia, actividades deportivas como yoga, pádel, crossfit o snowboard, rutas al aire libre, propuestas de bienestar corporal, así como iniciativas vinculadas a la innovación y la tecnología, como talleres de inteligencia artificial dirigidos a jóvenes.

CARTEL MUÉVE-T Ayuntamiento de Teruel

Según ha subrayado la concejal este año se ha diseñado "una programación muy diversa, que combina deporte, cultura, creatividad y nuevas tecnologías, y que permite llegar a un amplio abanico de edades, desde la primera infancia hasta jóvenes adultos".

El programa también apuesta por actividades inclusivas y familiares, con propuestas pensadas para realizar en compañía de padres, madres o tutores, especialmente en el caso del público infantil.

“Queremos que MUÉVE-T sea un punto de encuentro intergeneracional y un espacio para compartir tiempo de calidad en familia”, ha añadido la responsable municipal.

Las inscripciones se realizarán de forma telemática a través de la página web del Ayuntamiento de Teruel, en el apartado de Juventud.

Para participar será necesario estar empadronado en el municipio de Teruel o cursar estudios en la localidad, además de cumplir con la edad requerida en cada actividad.

En el caso de las actividades infantiles, será obligatorio acudir acompañado de un adulto responsable.

Con MUÉVE-T, el Ayuntamiento de Teruel refuerza su compromiso con el ocio saludable, el desarrollo personal y la participación activa de la infancia y la juventud turolense, ofreciendo un programa variado y accesible que convierte la ciudad en un espacio dinámico también durante los meses de invierno.