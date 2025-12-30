El pueblo de Teruel con 130 habitantes que es conocido mundialmente por sus quesos: "Hemos vuelto a dejar huella"

Mezquita de Jarque es uno de esos pueblos de Teruel que pasan desapercibidos ante el turismo de masas. Sin embargo, estas últimas semanas se ha hablado más de la cuenta del municipio.

¿El motivo? La 37ª edición de los World Cheese Awards, un concurso celebrado en Berna (Suiza) donde se escogieron entre los mejores quesos del mundo.

El mérito no es menor. Este año participaron un total de 5.244 quesos originarios de 46 países distintos. En lo que respecta a España, hasta 20 queserías han vuelto con medallas y reconocimientos, entre las cuales destaca una pequeña quesería artesana llamada 'Quesos Artesanos La Val', situada en Mezquita de Jarque.

Esta quesería ha conseguido nada menos que 8 medallas: dos de plata por sus quesos flor curado de oveja y flor curado de cabra y seis de bronce para otros tipos de queso como el de pimienta negra o el de pimentón.

“Nuestros quesos artesanos han vuelto a dejar huella en los World Cheese Awards 2025, el certamen más importante del mundo del queso…”, manifestaban su emoción en un comunicado por redes sociales.

Así es Mezquita de Jarque

Quesos aparte, este premio también ha servido para poner en el mapa a Mezquita de Jarque, un pequeño pueblo de las Cuencas Mineras. Aquellos turistas que se dejen caer por el pueblo atraídos por su queso, les recomendamos visitar joyas patrimoniales como la Iglesia de San Miguel (s. XVIII) o simplemente recorrer sus calles llenas de casas de piedra y edificios antiguos.

Además, este municipio es conocido por la amabilidad y hospitalidad de sus vecinos, según se asegura desde la web institucional de Así es Aragón. Igualmente, puedes comprobarlo en primera persona visitando el bar del pueblo, llamado Bar El Horno (C/ Mayor), ideal para hacer un merecido parón en el trayecto.

Asimismo, Mezquita de Jarque es un destino ideal para los amantes del senderismo por la montaña, los paseos a caballo o el ciclismo. Ya que está ubicada en un entorno natural privilegiado rodeado de montañas y campos de cultivo.

Otros pueblos famosos por sus quesos en Aragón

No muy lejos, sin cambiar de provincia, tenemos el famoso queso de Tronchón, el cual es famoso por su apariencia circular, con un hueco en forma de volcán en ambas caras y un peculiar dibujo en forma de flor sobre su corteza.

Por el contrario, al norte de la comunidad, también es famoso el queso de oveja Gavarnie, de Quesos Bal de Broto. El cual también ha vivido momentos de gloria en el World Cheese Awards y está elaborado con leche cruda de oveja, dejado madurar durante unos 6 meses en una cava natural semienterrada.