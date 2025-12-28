La CHE alerta de posibles crecidas en barrancos por "lluvias intensas" en Teruel: hasta 40 litros en 12 horas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos por posibles lluvias intensas y persistentes, de hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas y de 15 litros en una, en las zonas del Maestrazgo y Cuencas Mineras de Teruel durante la tarde de este domingo 28 de diciembre.

Ante este pronóstico, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha intensificado la vigilancia y recuerda la posibilidad de crecidas súbitas de carácter local en barrancos y cauces menores.

Por ello, desde la CHE se insta a los ciudadanos a seguir siempre las recomendaciones de los servicios de protección civil, estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología www.aemet.es y en el SAIH Ebro www.saihebro.com , así como en esta página web www.chebro.es y en @CH_Ebro.