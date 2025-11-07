Nextland 2025 convierte Alcañiz en referente de innovación, educación y comunicación

Alcañiz acoge Nextland 2025, el principal foro aragonés dedicado a la innovación, el desarrollo rural y la reflexión sobre el futuro en diversos ámbitos.

Entre el 6 y el 8 de noviembre, la ciudad es anfitriona de un intenso programa de charlas, talleres y debates gratuitos que pretenden conectar al territorio y sus protagonistas con los retos globales.

Profesionales, estudiantes y vecinos pueden inscribirse gratis y participar. El objetivo es claro: debatir ideas y conectar el territorio rural aragonés con los grandes retos globales.

​Bajo el lema 'donde nace el futuro', Nextland quiere mostrar que la innovación también crece en el medio rural.

Seis espacios

'AulaNext' gira en torno a la educación y la familia. En 'Salud y Vida' se abordan iniciativas sanitarias y se celebran debates sobre el estado de la salud en Aragón.

'SmartGob y Sociedad' apuesta por la innovación social y la participación ciudadana. El área 'IndTech 360' trata la industria, la transición energética y el papel de la tecnología.

'AgroNext' da visibilidad al sector agroalimentario, con feria, exposiciones y presentaciones. 'Zona Zero – MediaHub' se dedica a la comunicación y redes sociales, aspecto fundamental para cualquier sociedad moderna.​

Por estos espacios pasan ponentes, instituciones y empresas punteras. El programa es intenso. Combina charlas, talleres, mesas redondas y actividades creativas. Destaca el Hackathon INCIBE, que fomenta la innovación y las soluciones digitales.

Comunicar con eficacia

Entre los actos más destacados está la intervención de Gema Romero. Es periodista y responsable de redes sociales en EL ESPAÑOL DE ARAGÓN con una charal-taller bajo el nombre: "Introducción a las redes sociales para comunicar con eficacia".

Romero ha hablado del reto común: captar y mantener la atención del público. Hoy, el 'scroll' en redes dificulta que el mensaje llegue. La clave está en adaptar los mensajes al público al que se dirigen.

Gema Romero, responsable de Redes Sociales de EL ESPAÑOL DE ARAGON. E.E.

No es lo mismo trabajar con jóvenes que con adultos interesados en la actualidad. Cada segmento requiere formatos y estrategias diferentes para lograr impacto.​

Romero que cuenta con experiencia con redes corporativas en instituciones públicas y medios de comunicación. También ha aportado consejos prácticos para comunicar de manera responsable y atractiva.

Además, ha sugerido analizar bien los hábitos de los usuarios en cada plataforma. Solo así se logra rentabilizar el esfuerzo comunicativo en el entorno digital. Su participación en Nextland refuerza el objetivo global del foro: compartir herramientas útiles para potenciar la innovación en Aragón.​

Nextland es mucho más que un simple congreso. Es un espacio de trabajo colectivo. Permite a jóvenes, emprendedores, y personas del territorio crear redes y poner en marcha proyectos.

La innovación, demuestran estos días en Alcañiz, es esencial para el desarrollo rural. Nextland 2025 lo confirma: el futuro se construye aquí, desde el territorio, con conocimiento y acción colectiva.​