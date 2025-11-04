Las claves del futuro Grado de Medicina en Teruel: ubicación elegida, 45 plazas cada año y solo dos cursos

El Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza siguen dando pasos ‘exprés’ para poder impartir el Grado de Medicina en Teruel ya a partir de septiembre de 2026. La intención de todas las partes es iniciar las clases de Primero en el próximo curso, dentro de diez meses, con 45 plazas, el mismo número que se cuenta en Huesca.

Por el momento, los planes son impartir solo los dos primeros cursos, siguiendo el modelo que durante años estuvo vigente en el Campus de Huesca. Una vez que los alumnos completen estos dos cursos, tendrán que continuar con su formación en Zaragoza o Huesca hasta los seis del grado completo.

Las clases se darán en el nuevo Hospital de Teruel, que ultima su construcción, después de que el actual Obispo Polanco recibiera la categoría de universitario a finales de 2024. “Va a ser un concepto integrado dentro del mismo hospital”, ha asegurado la consejera de Universidades, Claudia Pérez Forniés.

Este mismo martes, el Consejo de Gobierno del campus público ha aprobado la modificación de la memoria de verificación, lo que supone un paso fundamental para que los estudios de Medicina en Teruel sean una realidad a partir de septiembre de 2026.

Por el momento, desde el Gobierno aragonés solo se contemplan esos dos primeros cursos, y se evaluará más adelante la ampliación que ya se ha iniciado en Huesca. “Estos grados sanitarios son muy importantes y complejos. Una vez implementados primero y segundo, haremos una valoración de los procesos del profesorado y del alumnado, como se hace siempre. Evaluaremos y seguiremos adelante”, ha subrayado Pérez Forniés.

Asimismo, se trabaja también para hacer hueco en Zaragoza y Huesca a esos 45 alumnos que cada año finalicen los dos primeros cursos en Teruel. “En la Facultad de Zaragoza quedarán liberadas las 45 plazas de los que venían de Huesca, que ya tiene el grado completo. Y está pendiente la construcción de una nueva Facultad de Medicina en Zaragoza”, ha mencionado la consejera, que no ha confirmado más plazos sobre esa nueva Facultad de Medicina.

Con estas plazas, la Universidad de Zaragoza ya contará el próximo mes de septiembre con 310 plazas en el campus público. A ellas se suman otro centenar en la Universidad San Jorge, que ha comenzado a implementarse este curso.

Paralelamente, se trabaja para la incorporación del profesorado. Medio centenar de profesionales sanitarios ya han mostrado su interés en dar clases en el Grado de Medicina, y en los próximos meses se detallarán los concursos para elegir a los candidatos. “Tenemos una cantera entusiasta de profesionales en Teruel dispuestos a dar clase”, ha resaltado el vicerrector de Política Académica, Luis Morellón.

Desde el Campus de Teruel ya se cuentan los días para cumplir ese deseo de tener estudios de medicina, aunque también tendrán que diseñar posibles plazas residenciales para alumnos que vengan de fuera de la ciudad. “Necesitaremos también ese refuerzo en plazas. Veremos qué se puede hacer, pero es una preocupación que ya estamos trabajando en ella”, ha señalado la vicerrectora en Teruel, Mari Carmen Aguilar.