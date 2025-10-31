Teruel se protege ante la visita de un equipo de voleibol de Israel: dos partidos a puerta cerrada y refuerzo policial

Los partidos entre el Club Voleibol Pamesa Teruel y el Maccabi israelí del próximo mes de noviembre se jugarán a puerta cerrada. También se reforzarán los efectivos de la Policía Nacional procedentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, incrementando de esta forma la operatividad y la adaptabilidad a los escenarios que puedan surgir.

Así lo ha decidido la Junta de Seguridad, copresidida por el subdelegado del Gobierno y la alcaldesa de Teruel, para acordar el operativo correspondiente a estos partidos, de la mano de Policía Nacional, Guardia Civil y el propio club.

En un contexto internacional especialmente sensible, la Junta ha acordado la adopción de medidas orientadas a garantizar la seguridad ciudadana y el normal desarrollo de los encuentros, fijados los días 11 y 12 de noviembre. Atendiendo a criterios técnicos y operativos, se ha decidido que los partidos se disputen a puerta cerrada, en línea con los dispositivos realizados recientemente en otras ciudades españolas y europeas en situaciones análogas.

“Hemos adoptado una decisión operativa, proporcionada y responsable. Nuestro objetivo es proteger al club, a los jugadores y a la ciudadanía, asegurando que el encuentro se desarrolle con total normalidad”, ha destacado el subdelegado del Gobierno, Enrique Gómez.

El subdelegado y la alcaldesa han puesto en valor la plena colaboración entre administraciones, así como el trabajo coordinado entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Ayuntamiento de Teruel, Policía Local, Policía Adscrita y el Club Voleibol Pamesa Teruel.

“Celebrar el partido a puerta cerrada es una herramienta eficaz para garantizar el buen desarrollo de los encuentros. Nuestro compromiso es claro: ofrecer un entorno seguro, mantener la normalidad y preservar la convivencia en nuestra ciudad”, ha concluido el subdelegado.

Hace un par de semanas, hasta tres partidos de baloncesto entre equipos españoles e israelíes ya se tuvieron que jugar a puerta cerrada, lo que no evitó que hubiera algún disturbio en los alrededores. En Valencia fue necesario movilizar hasta 500 agentes de Policía Nacional por hasta cuatro manifestaciones bajo el lema “Bàsquet sí, Genocidi no”.

De hecho, uno de los partidos ya tenía que jugarse en Israel, ya que es una eliminatoria a ida y vuelta, pero ambos se jugarán en el pabellón de Los Planos de Teruel en días consecutivos, evitando así que los turolenses se tengan que desplazar hasta Israel.