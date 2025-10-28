Refuerzo del transporte público en Teruel por la festividad de Todos los Santos: la Policía Local controlará el tráfico

Con motivo de la festividad de Todos los Santos, el Ayuntamiento de Teruel habilita la explanada existente a la entrada del Cementerio para el estacionamiento de vehículos que estará disponible desde mañana miércoles 29 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre.

No se permitirá la entrada al Cementerio a los vehículos en general, salvo a autobuses urbanos y taxis y personas de movilidad reducida.

Desde el ayuntamiento de Teruel "se ruega a los ciudadanos que atiendan las indicaciones de la Policía Local que, con seguridad, redundarán en beneficio para el tráfico".

La Policía Local ha señalizado las zonas para que los usuarios del cementerio no aparquen fuera de los lugares habilitados con el objetivo de no interrumpir y obstruir el tráfico. Una dotación de la Policía Local controlará el tráfico de forma permanente.

El horario del cementerio durante todos estos días será de 8.00 a 20.00.

Autobuses en Teruel

Así mismo, el Ayuntamiento refuerza el servicio de autobús urbano desde mañana miércoles, 29 de octubre.

Miércoles 29, Jueves 30 y Viernes 31: con la línea A, primera salida en Alcampo a las 9:00 hasta las 13:20 y de las 15:20 hasta las 18:00, con una frecuencia cada 20 minutos. Con parada en los tanatorios.

Sábado 1 noviembre: Con el mini bus. Primera salida a las 9:45 desde Alcampo, con el mismo recorrido de la línea A, hasta las 13:45 que terminaría la última vuelta en Alcampo. Por la tarde, desde las 15:45 desde Alcampo hasta las 18:45 que terminaría la última vuelta en Alcampo. Frecuencia de 1 hora. Parada en el cementerio sobre las 10:05, 11:05, 12:05, 13:05, 16:05, 17:05 y 18:05.

Domingo 2 noviembre: con la línea A, primera salida en Alcampo a las 9:30 hasta las 13:30 y de las 15:30 hasta las 18:00, con una frecuencia cada 30 minutos. Con parada en los tanatorios.