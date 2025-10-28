La FAMCP reivindica el papel del Aeropuerto de Teruel como impulsor de sostenibilidad, formación y empleo local

Visita de representantes de la FAMCP en el Aeropuerto de Teruel

Los miembros de la Comisión Ejecutiva de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) han visitado las instalaciones del Aeropuerto de Teruel y han reivindicado su papel como “impulsor de sostenibilidad, formación y empleo local en el territorio”.

Así lo ha manifestado el presidente de la FAMCP, Carmelo Pérez, durante un encuentro en el que Alejandro Ibrahim, director gerente del Aeropuerto de Teruel, ha hecho de anfitrión.

Esta visita ha sido iniciativa del consejero de Fomento, Octavio López, y han estado presentes el teniente alcalde del Ayuntamiento de Teruel, Juan Carlos Cruzado, y el presidente de la Comarca de Teruel, José Herrero.

De este modo, Carmelo Pérez ha recordado la importancia del Aeropuerto como “referente en innovación y desarrollo frente a la despoblación”, ya que, con su presencia, actividad y prestigio internacional, “no solo crece la ciudad de Teruel, sino también muchos de los municipios del entorno”.

Según Pérez, “el compromiso y la colaboración de los municipios aragoneses son clave para que exista un impacto en el territorio”

Por último, y teniendo en cuenta que el Aeropuerto se ha convertido en el mayor centro de mantenimiento, estacionamiento, reciclado e innovación de aeronaves de Europa, desde la FAMCP se ha ensalzado su modelo y potencial como actividad industrial y tecnológica para favorecer la cohesión territorial”.