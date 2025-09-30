Un camión de la basura se hunde en una calle de Teruel: "Todo apunta a una avería en la red de aguas"

Un camión de la basura se hunde en una calle de Teruel. Ayuntamiento de Teruel

En la madrugada de este martes, 30 de septiembre, en la ciudad de Teruel, un camión de la basura se ha hundido en el barrio del Carmen, quedando atascado en un gran socavón.

No ha habido que lamentar daños personales, y el edificio de casas de al lado del gran boquete tampoco ha sufrido daños, según han informado los arquitectos municipales.

Parece ser que la calzada se ha venido abajo "por una avería de la red de aguas que se reparó durante estos días, y parece ser que la afección ha sido mayor de lo que en un principio se reparó", ha explicado el concejal de Infraestructuras, Juan Carlos Cruzado.

"La avería ha podido afectar al terreno, y al pasar el camión de 20 toneladas se ha hundido", ha continuado Cruzado. "Después de sacar el camión habrá que ver cuáles son las consecuencias, y las averías que se han podido producir en las redes... repararlas y volver a cubrir el firme", ha afirmado el concejal.

La calle del suceso ha sido cerrada y se espera que llegue la grúa que pueda retirar el camión. Se trata de una grúa que viene de Valencia y se calcula que llegará a la zona sobre las 12.