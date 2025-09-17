José Cabrera, psiquiatra: “Hay personas que hacen tantas maldades que no valen ni la bala para matarlos”

El psiquiatra y forense José Cabrera ha participado hoy en el VII Curso Nacional de Periodismo Especializado de Alcañiz, reivindicando la necesidad de dotar de más recursos a este ámbito sanitario.

“Mi hermano tenía esquizofrenia y fui su tutor. Esto marca tu vida para siempre. La salud mental es fundamental, pero si no lo has vivido de cerca, no legislas sobre ello”, ha afirmado.

Cabrera ha denunciado la falta de camas y unidades ambulatorias específicas en España, y ha recordado que los trastornos mentales graves no son los responsables de la mayoría de delitos violentos: “Apenas un 2% de los homicidios son cometidos por personas con enfermedad mental grave. Los enfermos no son peligrosos, más peligroso es el que se considera normal”, ha afirmado.

En este sentido, ha explicado su experiencia personal tras haber conocido a más de 700 homicidas: “Hay personas con las que he tratado que hacen tantas maldades que no valen ni la bala para matarlos”, ha sentenciado Cabrera.

También ha alertado de los riesgos que suponen las redes sociales como espacios de acoso y odio. El tema de las pantallas ha sido tratado en profundidad en otra mesa redonda durante este encuentro de periodistas en Alcañiz.

El testimonio del acoso en primera persona

La mañana también ha dado voz al periodista y escritor Guillermo Busutil, Premio Nacional de Periodismo Cultural, que ha narrado su experiencia de acoso laboral en una redacción.

“Lo primero que hacen los acosadores es romper tus vínculos. Entras en la redacción y nadie te contesta”, ha explicado.

El psiquiatra forense, Jose Cabrera, ha participado en el curso: “La salud mental es la cenicienta de la medicina y necesita más recursos. Pero si no lo vives en tu familia, no legislas sobre salud mental”.@navedelmisterio pic.twitter.com/2giV8aC8rr — VII Curso de Periodismo Especializado de Alcañiz (@PeriodismoAlc) September 16, 2025

Durante un año sufrió aislamiento y humillaciones: “Había días en los que tenía que vomitar en el baño por el silencio que me rodeaba”, recuerda.

Busutil ha reivindicado la dignidad y la resiliencia como herramientas de resistencia ante situaciones tan complicadas como puede ser el acoso laboral.

Cómo informar sobre suicidio sin causar daño

La sesión ha contado también con la mesa redonda “Periodismo y suicidio, cómo contar sin herir”, con la participación de las periodistas especializadas María Miret, Yaiza Perera y Camino Ivars, moderadas por la psicóloga Mª José Ochoa, experta en prevención del suicidio.

Las ponentes han coincidido en que el silencio no es la solución y que la manera de informar puede salvar vidas: “Nuestro trabajo puede contribuir a no sumar más dolor, pero también a dar esperanza. El reto es pasar de un periodismo de sucesos a uno más elaborado”, ha señalado Perera.

VII Curso Nacional de Periodismo Especializado de Alcañiz.

Miret ha insistido en que “informar bien reduce la incidencia, cuantos menos detalles damos, mejor periodismo hacemos”.

Ochoa ha recordado que cada año mueren 720.000 personas en el mundo por suicidio, y que en España los últimos datos de 2023 reflejan 11 muertes diarias, con una proporción de tres hombres por cada mujer.

“Por cada suicidio hay 20 intentos. Informar con sensibilidad y rigor es clave para la prevención”, ha explicado la psicóloga.