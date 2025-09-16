Azcón reivindica como un acto "de justicia" la implantación del grado de Medicina el próximo curso en Teruel

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, en su visita a los 100 alumnos de Medicina de la Universidad San Jorge Fabián Simón

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reivindicado este martes como un acto "de justicia" la implantación del grado en Medicina en el campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza. Así lo ha reiterado en la presentación del curso académico de la Universidad San Jorge donde ha visitado a los nuevos 100 alumnos de Medicina del campus privado de Villanueva de Gállego.

"Estamos trabajando y el objetivo es que Medicina pueda ponerse en funcionamiento en el curso 2026-2027", ha expresado esperanzado Azcón ante el futuro inmediato de este grado de gran demanda. En esta línea, ha reiterado que esta realidad se encuentra más cerca tras la aprobación del Hospital Obispo Polanco de Teruel en Universitario para poder formarse así los profesionales sanitarios.

De esta forma, Azcón ha adelantado que por parte de la Consejería de Sanidad se encuentran colaborando "estrechamente" junto a la Consejería de Universidad "para que en el 2026-2027 el grado de medicina se convierta en una realidad en Teruel".

Esta implantación es un deseo que se viene repitiendo desde hace años y que cada vez parece estar más cercano. Así, la Universidad de Zaragoza va aumentando en plazas. Las últimas han sido las 45 en el campus oscenses que también supuso la implantación del grado completo.

Con ello, por el momento el campus público oferta 265 plazas a las que se unen las 100 nuevas que se han implantado este curso en la Universidad San Jorge. "Gracias a las nuevas plazas en la Universidad de Zaragoza y a las 100 plazas que este año pone en funcionamiento la Universidad de San Jorge, el número de chicos y de chicas que van a poder ser médicos el día de mañana se ha incrementado de una forma histórica", ha ensalzado.

Sin embargo, ha apuntado: "Si esto se hubiera hecho hace unos cuantos años hoy posiblemente no tendríamos tantos problemas para cubrir plazas que se nos quedan desiertas en el sistema sanitario de nuestra comunidad autónoma pero es verdad que más vale tarde que nunca".

A estos nuevos alumnos los ha ido a visitar este martes el presidente Azcón donde ha expresado su "ilusión" por la gran cantidad de estudiantes aragoneses que conforman esta nueva hornada donde el acento maño está en el 85% de ellos.

"Hace que sea mucho más fácil que el día de mañana vayan a quedarse en su casa a ejercer su profesión, vayan a entrar en el sistema sanitario de nuestra comunidad autónoma", ha justificado. A lo que ha añadido: "En Aragón hay talento".

Unas palabras que ha reiterado la rectora de la Universidad San Jorge, Silvia Carrascal, a las que ha añadido: "Con esta titulación damos respuesta a una necesidad de la sociedad aragonesa y también a nivel, por supuesto nacional, de necesidades sanitarias. Queremos y esperamos hacer una buena contribución a toda la sociedad aragonesa y al sector sanitario".