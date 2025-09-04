Alcañiz se prepara para recibir las fiestas en honor a la Virgen de Pueyos y al Santo Ángel Custodio

Alcañiz celebra sus Fiestas Patronales del 8 al 13 de septiembre en honor a la Virgen de Pueyos y al Santo Ángel Custodio. El ambiente festivo ya comienza a respirarse en la ciudad en las llamadas “pre-fiestas”, que acogen pruebas deportivas, las primeras eliminatorias de guiñote y la presentación de las Reinas de Fiestas.

Este año, el pregón estará a cargo del coronel alcañizano José Javier Fabón, delegado de Defensa en la Comunidad de Madrid y tendrá lugar el sábado 6 de septiembre en la Plaza de Toros.

Música

Verbenas, conciertos y animación musical se multiplican durante los días más festivos de Alcañiz. Actuarán dos de las orquestas más afamadas del territorio nacional: Panorama y La Misión.

Batucadas y charangas acompañarán el desfile de carrozas, que recorrerá la principal avenida de la ciudad el jueves 11 de septiembre a las 19 h. La Unión Musical Lira Alcañizana tiene previstas también diversas actuaciones a lo largo de las Fiestas, así como la Asociación Folclórica Malandía, que ofrecerá sus jotas en los actos más tradicionales.

Dos bandas-tributo de pop-rock, Picocos y Da Igual, traerán su repertorio de temas de los últimos treinta años a las calles alcañizanas, el miércoles será el turno para las rumbas y las sesiones de disc-jockeys convocarán cada madrugada a los jóvenes en la Pista Roja.

El concierto del mítico grupo Seguridad Social rematará una programación musical dirigida a todos los públicos.

Actos religiosos

La romería al Santuario de Pueyos desde la Plaza de España con la Corporación Municipal, las Reinas de Fiestas y la Comparsa de gigantes y cabezudos es uno de los actos más emblemáticos de las Fiestas alcañizanas que tiene lugar el martes 9 de septiembre a las ocho de la mañana. Un acto que convoca a muchos alcañizanos y visitantes para el que incluso, se dispone un servicio especial de autobuses.

El miércoles 10 de septiembre se celebrará la eucaristía y procesión del Santo Ángel Custodio.

Actos Infantiles

Los gigantes y cabezudos de Alcañiz harán su aparición en distintos momentos de las fiestas para deleite de los niños. Además, la Glorieta Telmo Lacasa se convertirá cada tarde de las fiestas patronales en un espacio infantil en el que se instalan castillos hinchables gratuitos para los más pequeños.

En esta misma ubicación se sucederán actuaciones de grupos de teatro infantil, juegos tradicionales de madera y espectáculo de títeres.

60 años del Circuito Guadalope

El Circuito Guadalope celebrará en plenas Fiestas su 60 Aniversario con un acto conmemorativo en la línea de meta del circuito urbano, en el corazón de la ciudad. Además, los aficionados al motor podrán visitar gratuitamente una exposición sobre la historia del Premio Ciudad de Alcañiz en la Sala de Exposiciones Municipal del "Cuartelillo".

Programación Taurina

El programa taurino de las fiestas de Alcañiz tiene su plato fuerte en la gran corrida que se celebrará el 13 de septiembre en la que saldrán a la plaza seis toros de Cuevas Bajas para los diestros Sánchez Vara, Imanol Sánchez y Jorge Isiegas. Un concurso de recortadores y el fútbol vaca completarán las tres mañanas de vaquillas programadas este año.

Encuentros deportivos

Además de dos partidos de fútbol que disputarán el domingo 7 de septiembre los dos equipos de la ciudad: el Sportin Alcañiz contra el Calaceite y el Alcañiz Club de Fútbol frente al Atlético Teruel, un nuevo evento deportivo se añade al programa pre-fiestas de Alcañiz.

Se trata de la primera edición del Critérium Ciudad de Alcañiz, una competición ciclista que se celebrará por primera vez en las calles alcañizanas el mismo domingo 7 de septiembre a las 11h.

En plenas fiestas, durante la tarde del miércoles 10 de septiembre se disputará el III Torneo de Datchball.

Espacio para la solidaridad

Las Fiestas Patronales son también un momento para rendir homenaje y para fomentar la solidaridad con distintas causas. Así, el lunes 8 de septiembre tendrá lugar la Carrera Solidaria – Milla Popular a beneficio de la Asociación de Autismo BAM y el viernes 12 de septiembre se celebrará la XII edición del Festival Musical Alfajam a beneficio de la Asociación contra el Cáncer.

La concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Alcañiz ha elaborado este programa de Fiestas Patronales de Alcañiz 2025 con la intención de fomentar unas fiestas participativas en las que alcañizanos y visitantes de todas las edades encuentren actos de su agrado.