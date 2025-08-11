El pueblo de Aragón que ha alcanzado una de las máximas más altas de España: el termómetro roza los 44 grados

El calor ha llegado a Aragón para quedarse, por lo menos, hasta el domingo. Así lo marca la alerta roja que ha emitido la Aemet este lunes, con máximas de hasta 42 grados en la ribera del Ebro entre las 13.00 y las 21.00.

No obstante, hay zonas de la comunidad donde los mercurios han incluso superado esta máxima, llegando a rozar los 44 grados. Siendo no solo las más altas registradas este lunes en Aragón, sino en todo el país.

Se trata del municipio de Híjar, en la comarca del Bajo Martín (Teruel), donde a las 16.00 se han registrado los 43,9 grados. Con dos puntos por debajo (es decir, con 41,9 grados) le siguen los municipios zaragozanos de La Almunia de Doña Godina, Caspe y Quinto (localidad que también suele colocarse entre las más calurosas durante el verano).

44 grados

Pero es que, los casi 44 grados de hoy en Híjar, ha sido una temperatura que ha superado incluso a otras provincias y localidades españolas que suelen ser las grandes protagonistas del calor en verano, como por ejemplo Mérida, en Extremadura, donde a las 16.30 la Aemet ha registrado los 43,7 grados.

No obstante, se trata de un récord que le ha durado poco al municipio turolense, ya que esta temperatura la ha superado El Granado (Huelva) donde los termómetros marcan los 44,3 grados. Le siguen Olivenza (Badajoz) y Mérida con 43,8 grados.

Por ello, desde la Aemet llaman a la precaución por un "peligro extraordinario" por el calor intenso en la mayor parte de España, donde también hay numerosos avisos naranjas.

Otras zonas de Aragón también se encuentran en alerta naranja, como toda la provincia de Huesca, las Cinco Villas, la Ibérica zaragozana y el Bajo Aragón de Teruel. En estas zonas, las temperaturas máximas rondarán también los 40 grados.

Mientras, en la provincia de Teruel, se ha activado la alerta amarilla en el Albarracín y Jiloca y en el Gúdar y Maestrazgo, donde los termómetros se quedarían en los 38 y 36 grados.

Pero no solo el calor podría ser el protagonista de la jornada de hoy en estas zonas aragonesas. De hecho, en el Gúdar y Maestrazgo están activadas las alertas amarillas por lluvias y tormentas, ya que podrían caer 15 litros/metro cuadrado en una hora entre las 14.00 y las 21.00, acompañado de probable granizo y fuertes rachas de viento.