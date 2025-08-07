Un incendio forestal obliga a cerrar y desalojar un paraje natural en Teruel

Un incendio forestal en un paraje natural de Beceite, en la provincia de Teruel, ha obligado al Gobierno de Aragón a activar el nivel 1 de emergencias. Los operativos de emergencias han tenido que cerrar la zona y desalojar a las personas que se encontraban en el entorno.

El fuego se ha activado alrededor de las 10.30 y de inmediato se han movilizado tres helicópteros de transporte y extinción con tres brigadas helitransportadas, el helicóptero de coordinación, dos brigadas terrestres y dos autobombas, junto a bomberos de la Diputación de Teruel.

Ante la delicadeza de la zona, el Gobierno de Aragón ha activado el nivel 1 de emergencias del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales.

Además, se había movilizado también un vehículo ligero para el Puesto de Mando Avanzado, aunque se ha desactivado en apenas 15 minutos.

