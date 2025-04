Incertidumbre sobre el futuro de MotoGP en Alcañiz a partir de 2027: “No será una renovación fácil y será cara”

Mientras en el circuito de Jerez ya se escucha el ruido del motor y las ruedas en el asfalto, las dudas sobre la continuidad del Gran Premio de Aragón a partir de 2027 han llegado al Parlamento autonómico, y ni mucho menos se han disipado. Los nuevos requisitos de Dorna, que ya ha avisado de que apenas se mantendrán tres carreras en España y ya ha firmado con Montmeló y Cheste, han puesto en jaque la presencia de Alcañiz en la máxima competición de motociclismo, que se acerca cada vez más a nuevos y multimillonarios países.

Con este panorama, y casi aventurando un adiós definitivo que nadie desea, PP y PSOE se han echado en cara en el hemiciclo la falta de apoyo a Motorland y viceversa, ambos sacando pecho de haber apostado por el circuito del Bajo Aragón como nunca antes. Pero eso ya es pasado, y la realidad es que las negociaciones con Dorna, ahora propiedad de Liberty, misma empresa que gestiona la Fórmula 1, se mantienen con “discreción”, según el consejero del ramo, Manuel Blasco.

Entre esos requisitos, el primero es claro: 12 millones anuales de canon, cuatro más de los que tiene comprometidos para las pruebas de 2024 a 2026. Esa es la cantidad que ya han suscrito Cataluña y Valencia para garantizar sus carreras hasta 2031, y que desde las filas socialistas han tendido la mano para firmarla. “Tiene el apoyo del PSOE a firmar con Dorna”, ha mantenido el diputado Ángel Peralta.

Desde el PSOE han alertado el “momento crítico” que se cierne sobre Motorland en caso de perder un proyecto que “ha sido bandera del Bajo Aragón desde su creación”. “Su impacto va más allá del fin de semana de competición. Decenas de negocios locales hacen el agosto, recuperando en 3 días lo que, en muchos casos, no consiguen en meses. La visibilidad internacional del circuito contribuye a la marca Aragón, llegando a 200 países y millones de espectadores”, ha advertido Peralta.

Ante ello, el consejero de Turismo y presidente de Motorland ha ratificado su “máximo compromiso” con el circuito y el “máximo interés” en cerrar un acuerdo con Dorna que, eso sí, “no será fácil” y “será caro”, aunque ya ha dejado entrever que “Motorland es mucho más que MotoGP”. “Pediría sensatez, que vayamos todos en la misma dirección, apoyemos al Gobierno en las negociaciones con Dorna. Competimos con gente que está en otro ámbito económico como Singapur, Malasia o Emiratos Árabes”, ha apuntado Blasco.

En esta partida, las debilidades del circuito alcañizano se juegan fuera del recinto y son de difícil solución a muy corto plazo, como las malas comunicaciones y accesos -una N-II de alta siniestralidad-, la lejanía de un Aeropuerto internacional, o la escasez de un gran número de plazas hoteleras. En cambio, juega a favor la calidad de la organización, reconocida en varias ocasiones por el conjunto del Mundial, o la opinión de los pilotos, con un Marc Márquez enamorado de Alcañiz. “Vamos a trabajar por mejorar el circuito. Vamos a poner todo lo que esté en nuestra parte para comprometernos con Alcañiz y el Bajo Aragón. Queremos firmar el Gran Premio hasta 2031”, ha remarcado.

Aval de la oposición

En este debate, el Gobierno de Aragón ha contado con el aval de la mayoría de la oposición para mantener el Gran Premio en Alcañiz. Vox y Teruel Existe han puesto el foco en la necesidad de involucrar al Ejecutivo central con una mejora de las infraestructuras. “La A-68 es básica para mantener proyectos estratégicos en el Bajo Aragón”, ha mantenido el diputado de Teruel Existe Joaquín Moreno.

Mientras, desde CHA consideran que Motorland no puede “seguir atrapado” en el “brillo momentáneo” de un fin de semana y cuya continuidad depende de “decisiones tomadas desde fuera”. “Apostamos por no tener únicamente un evento y que se consolide como un ecosistema industrial, facilitando la instalación de empresas de automoción y la colaboración con universidades y centros de investigación. Si la MotoGP no vuelve, esos ocho millones de canon deben reorientarse”, ha manifestado la diputada Isabel Lasobras.

Finalmente, Andoni Corrales (Podemos) ve un “suicidio” seguir vinculando el futuro de Motorland a pruebas internacionales, apostando por pruebas “con menos glamour” pero “con los pies en el suelo”, mientras Álvaro Sanz (IU) se niega a avalar “todo” y lamenta que “no haya cambiado nada” en los 15 años de vida de Gran Premio. Por su parte, Alberto Izquierdo (PAR) cree que, si no hay MotoGP, se busque atraer la Fórmula 1.