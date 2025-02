Lío en un pueblo de Teruel: un concejal de la oposición llama cinco veces "filla de puta" a la alcaldesa

La tensión se palpó el pasado martes cuando un miembro de la oposición del Gobierno de Mazaleón (Teruel) llegó a insultar a la alcaldesa del municipio turolense hasta cinco veces. El causante de todo el alboroto y faltas de respeto fue Marc Martí, miembro de la candidatura de Massalió Viu, oposición de la primera edil Rosa Orona (PP).

El opositor se encontraba entre el público mientras se llevaba a cabo el pleno cuando procedió a insultar a Orona tildándola de "filla de puta" (hija de puta). Los insultos se produjeron cuando la primera edil hizo referencia al mandato del padre de Marc Martí, Ricardo Martí anterior alcalde de Mazaleón.

El video que se viralizó y mostró el comportamiento de Martí señalan como este procede a insultar a la edil desde el público, a lo que Orona le señala que abandonara la sala, un requerimiento que también solicitaron otros miembros del PP. Así se continua oyendo los insultos antes de ser expulsado de la sala. El pleno sufrió un retroceso de cinco minutos para calmar los ánimos.

El presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Coste, no tardó en condenar los hechos acontecidos mediante un comunicado en el que tildaba de "intolerable" cualquier tipo de violencia, ya sea física o verbal: "No solo suponen un agravio contra la dignidad personal y profesional de la alcaldesa, sino que también reflejan una actitud machista que no puede ser tolerada en nuestra sociedad", condenó el presidente.

Ese mismo jueves, Marc Martí mostró su arrepentimiento ante su comportamiento y palabras referidas contra la regidora Rosa Orona mediante un comunicado que compartió en las redes sociales del partido del que es parte, Massalió Viu. El propio partido condenó los hechos: "Queremos pedir disculpas públicamente, a todos los vecinos y vecinas, y a todos los miembros de la corporación municipal, en especial a la alcaldesa de Massalió", reza el comunicado por parte del grupo municipal.

Asimismo, el escrito continúa con un comunicado oficial por parte de Marc Martí quien señala que "no existe justificación" para sus actos: "Nuestras palabras y nuestras acciones definen lo que somos, y yo hoy no he sido aquello por lo que lucho ser". En la misma línea, ha compartido sus disculpas hacia los vecinos del municipio turolense y en especial a Rosa Orona, víctima de sus insultos.

"No hay motivo que justifica un comportamiento como el que he tenido en nuestro ayuntamiento que debería ser un espacio de respeto y debate educado entre todos y todas las representantes del municipio. Sinceramente, lo siento mucho, y os aseguro que por mi parte es un hecho que nunca más se volverá a repetir", finaliza el comunicado emitido por Martí.