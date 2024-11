Montalbán sigue sumando daños por la DANA y sube la cifra 100.000 euros más: "Hay caminos intransitables aún"

Hace un mes que la peor DANA que ha pasado por España causó enormes estragos en el territorio nacional. Los municipios turolenses golpeados por la gran avalancha de agua se encuentran en plena recopilación de daños y a la espera de las ayudas autonómicas.

El pueblo de Montalbán, la 'zona cero' de la DANA en Teruel, no ve el momento de poder ver algo de luz a través del convenio que van a firmar con el Gobierno de Aragón. Este, aún a la espera de ser firmado, se tiene la esperanza que pueda sufragar parte de los daños establecidos desde un primer momento en 3'5 millones de euros.

Sin embargo, los continuos trabajos de los técnicos y de limpieza del pueblo han hecho que en estos últimos días la cifra no pare de subir: "Se han alcanzado ya los 3'6 millones de euros en daños solo en Montalbán", resalta Carlos Sánchez, alcalde de Montalbán.

Un mes después, los trabajos no paran y los técnicos se afanan en realizar proyectos de calles y de infraestructuras que se han visto arrasadas por el agua: "Hay que hacer todos los proyectos de golpe para presentarlos y eso supone mucho trabajo", explica el edil.

Hace una semana que se comenzó con el derribo de una de las once viviendas que se vio declarada en ruinas tras la DANA y a día de hoy aún se encuentran enfrascados en ellos: "Seguimos inspeccionando viviendas y trabajando lo más rápido que podemos para evitar que se puedan derrumbar antes de tener un plan y que no afecte a los vecinos", relata Sánchez. Además, hay calles que la pavimentación ha desaparecido: "Vamos andando por tierra porque no hemos podido echar aún asfalto", resalta.

Una vez que la zona del casco urbano quedó más despejada, los esfuerzos comenzaron a dividirse en otros sectores como los caminos rurales que sirven de comunicación entre pueblos y fincas.

Un camino de Montalbán destrozado por la DANA E. E.

Durante las tareas de reparación, se han encontrado grandes socavones y caminos destrozados. "Hay tres o cuatro metros de profundidad de socavones. Hay uno que parece que se haya convertido en un pozo", retrata el edil. Aunque ante estos problemas han encontrado una eficaz solución: "Hemos aprovechado los restos utilizados en el pueblo para echarlo en los caminos y llenar los agujeros", explica Sánchez. "No están en las mejores condiciones pero nos permite abrir caminos", detalla.

Para poder dejar en buenas condiciones estos caminos y que no sean un peligro para los vecinos están a la espera de maquinaria de la Diputación de Teruel: "Nos han dicho que hay mucha demanda porque la mayoría de municipios se encuentran en la misma situación", explica.

"Caminos intransitables"

Un espejo de este problema lo encuentran en Hoz de la Vieja, este municipio turolense se encuentra intentado "volver a la normalidad". Sin embargo, esta situación se les está complicando con la cantidad de desperfectos en los caminos rurales: "Estamos intentando reparar caminos intransitables. El río se ha comido caminos", señala Laura Royo, alcaldesa de Hoz de la Vieja.

Una de las pasarelas dañadas por la DANA en Hoz de la Vieja E. E.

Otra de las tareas pendientes es el arreglo de la red de saneamiento de agua. Un mes después puede asegurar que todos los vecinos tienen agua potable, pero siguen con los apaños que realizaron hace unas semanas. Igual que en Montalbán, los técnicos se encuentran revisando los desperfectos y realizando proyectos para presentar las solicitudes de ayuda al Gobierno de Aragón. "Tan solo en reparaciones de manera urgente necesitamos hasta 270.000 euros", detalla Royo.

Los que parece que pueden volver a sus trabajos han sido los agricultores de la zona, aunque no al cien por cien: "Comienzan trabajar pero la tierra tiene mucha humedad y eso dificulta las tareas", expresa la edil.

Mayor responsabilidad autonómica

El municipio de Olba también se vio afectado por la DANA: "Solucionamos provisionalmente algunos daños como varios puentes romanos, pero estamos a la espera de las ayudas", admite Federico Martín, alcalde de Olba.

Los trabajos se encuentran focalizados un mes después en la reparación de agua potable y en que los técnicos tengan un estudio completo de daños para poder presentarlo al Gobierno de Aragón. "De momento está siendo todo a cargo del Ayuntamiento", retrata el edil.

Desde el municipio turolense hacen una petición a nivel autonómico para poder evitar estas riadas: "Pedimos un sistema de control de avenidas y alerta, no puede ser que sea el alcalde del municipio quien se encargue de mirar la Aemet y la Confederación para adivinar si puede pasar algo gordo", denuncia Martín. "No es responsabilidad de un alcalde", destaca.

De esta manera, Olba se vio anegada de agua y ya solo por la reparación de algunas de las pasarelas de paso que comunican parte del pueblo se oscila un gasto de 330.000 euros.