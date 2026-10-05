Un Mercado Renacentista. EL ESPAÑOL de Castilla y León

El Mercado Renacentista ideal para visitar del 30 de octubre al 1 de noviembre: música, teatro y espectáculos de fuego

Huesca volverá al pasado durante tres días.

Del 30 de octubre al 1 de noviembre, las calles del centro de la ciudad se llenarán de puestos de artesanía, música, teatro, personajes de época, pasacalles y espectáculos con motivo de una nueva edición del Mercado Renacentista.

La plaza Luis López Allué, la calle Moya y la plaza de San Pedro serán los principales escenarios de esta cita, aunque la ambientación se extenderá por otros puntos del centro, como el Coso Alto, el Coso Bajo y las plazas de la Inmaculada y Santo Domingo.

Durante todo el fin de semana, artesanos y comerciantes llegados de distintos puntos de España instalarán sus puestos para recrear el ambiente de los antiguos mercados.

A la oferta de artesanía se sumarán exposiciones y demostraciones de oficios tradicionales, con trabajos como la tonelería, la zapatería, la recogida de aceituna, la imprenta, la matanza o la herrería.

Teatro, música y espectáculos por las calles

El mercado no será solo una sucesión de puestos.

Las calles se convertirán durante estos tres días en un escenario al aire libre con teatro, música, pasacalles y espectáculos itinerantes.

El viernes 30 de octubre, la actividad comenzará a las 17.00 horas.

Una hora después tendrá lugar la inauguración oficial y, a partir de ahí, se sucederán las propuestas de animación, entre ellas Zancucho, el bufón, Los bufones del rey, Demonios de fuga o el teatro de títeres El sueño de volar.

Programa del Mercado Renacentista de Huesca 2026. Ayuntamiento de Huesca

La jornada también contará con un concierto de calle y terminará con un espectáculo itinerante de fuego, antes del cierre del mercado a las 23.00 horas.

El sábado 31, los puestos y actividades abrirán desde las 11.00 horas.

Durante todo el día habrá espectáculos como Dextre Maestro, La bailarina y el dragón, Los antimúsicos del Rey, Elfos del sueño o Gigantes del bosque, además de actuaciones musicales, títeres y pintacaras.

Por la noche llegará el turno de las propuestas de fuego y animación itinerante, con espectáculos como Trolerías sin rumbo y Destellos en la noche y música de leyenda.

El mercado volverá a cerrar a las 23.00 horas.

Actividades para los más pequeños

Los niños también tendrán su propio espacio dentro del mercado.

La programación incluye juegos renacentistas infantiles, atracciones ecológicas y pintacaras, además de diferentes espectáculos de teatro y animación repartidos por las calles.

El domingo 1 de noviembre, la actividad comenzará de nuevo a las 11.00 horas y continuará durante toda la jornada con música, títeres, pasacalles y personajes itinerantes.

Entre las propuestas previstas están Sonidos del viejo mundo, La Santa Trinidad, Magos en tu jardín, El bosque encantado, Música entre especies y sisas o Bufones por el mercado.

También volverán algunos de los espectáculos del fin de semana, como Zurco, el jorobado, Trolerías sin rumbo y Gigantes del bosque.

A las 18.30 horas será el turno del teatro de títeres La bailarina y el dragón. Después, a las 19.00 horas, tendrá lugar el pregón de despedida, que pondrá el punto final a tres días de actividades.

Así, durante el último fin de semana de octubre y el puente de Todos los Santos, el centro de Huesca se convertirá en un gran escenario al aire libre.

Artesanía, antiguos oficios, música, teatro y animación se mezclarán durante tres jornadas pensadas para pasear, descubrir los puestos y disfrutar del ambiente en familia.