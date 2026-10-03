Barbastro reconoce la vocación de servicio de su Policía Local en la festividad de los Ángeles Custodios este 3 de octubre

Barbastro ha celebrado este sábado la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos de la Policía Local, con una jornada de reconocimiento a los agentes y a la labor que desarrollan durante todo el año al servicio de la ciudad.

Tras la celebración de la Santa Misa en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, el acto institucional ha tenido lugar en el Aula Magna de la Uned, tal y como contemplaba el programa de la jornada.

La ceremonia se ha abierto con la interpretación del Himno de Aragón.

Agustín Barba y Jorge Cregenzán. Ayuntamiento de Barbastro.

Uno de los momentos centrales del acto ha sido la entrega de felicitaciones públicas a seis agentes de la Policía Local, agrupados en tres actuaciones especialmente destacadas por su valor, preparación y vocación de servicio.

Tras la entrega de las distinciones, el Alcalde Fernando Torres ha subrayado la vocación de servicio de todos los agentes que integran un Cuerpo de Seguridad que cumple ya 105 años y que, con su trabajo, “garantiza para todos ese valor intangible que es la seguridad y que permite a pequeños, jóvenes, adultos y mayores pasear tranquilos, a los comerciantes levantar sin inquietud la persiana de sus negocios y a los visitantes disfrutar de una ciudad que protege y acoge”.

Distinciones

En el acto institucional se ha distinguido a seis agentes, siendo los dos primeros homenajeados Joaquín Giral Villacampa y Hugo Giral Santaliestra, reconocidos por su intervención ante un individuo violento que esgrimía armas blancas de grandes dimensiones.

Ambos actuaron para desarmarlo y detenerlo, anteponiendo la seguridad de los ciudadanos a su propia integridad.

Al tiempo, Agustín Barba Arroyos y Jorge Cregenzán Torres han recibido también una felicitación por su actuación ante una parada cardiorrespiratoria sufrida por un cliente de un establecimiento hostelero.

Los agentes utilizaron correctamente un desfibrilador externo semiautomático y colaboraron de forma eficaz con los servicios sanitarios, convirtiéndose en un eslabón fundamental de la cadena de supervivencia.

La tercera felicitación ha sido para Eugenio Campo Bareas y Jorge Sánchez Tabuenca, que, en dos actuaciones diferentes y encontrándose ambos fuera de servicio, intervinieron ante sendos robos en supermercados, identificando y dando el alto a los autores, lo que evitó que los hechos delictivos llegaran a consumarse.

El alcalde de Barbastro, Fernando Torres, ha destacado también durante su intervención que la Policía Local constituye un cuerpo “moderno, capaz y con una profunda vocación de servicio”.

Ha recordado la importancia de la labor policial en acontecimientos de gran afluencia, como las recientes Fiestas Mayores, el Festival PolifoniK o el Festival Vino del Somontano, en los que la planificación, la prevención, la seguridad ciudadana y la regulación del tráfico resultan fundamentales.

El primer edil barbastrense ha incidido también en la evolución experimentada por el cuerpo durante el último año, durante el que han tomado posesión seis nuevos agentes y se produjo el ascenso a oficial de Antonio Lorente.

Además, ha adelantado que el Ayuntamiento prevé sacar este año una nueva plaza de agente.

Fernando Torres ha destacado igualmente la formalización en junio del nuevo convenio entre el Ayuntamiento y la Secretaría de Estado de Seguridad para mantener la integración de la Policía Local en el Sistema VioGén, que refuerza la coordinación directa con la Guardia Civil para la protección y seguimiento de las víctimas de violencia de género.

El Alcalde ha vinculado asimismo la evolución de la Policía Local con la reciente actualización de las ordenanzas municipales de Convivencia Ciudadana y de Movilidad y Seguridad Vial, concebidas para adaptar la normativa municipal a los nuevos retos de convivencia, sostenibilidad, accesibilidad y movilidad urbana.

Entre las próximas novedades, ha anunciado además la incorporación de un nuevo vehículo policial y el progresivo cambio de imagen de los vehículos de la Policía Local mediante el patrón de alta visibilidad Battenberg, destinado a mejorar su identificación y seguridad gracias a su configuración a modo de damero de colores de alta visibilidad.

El patrón, que en el caso de vehículos policiales combina azul y amarillo fluorescente, es visible desde aproximadamente 500 metros.