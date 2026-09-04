Abre un nuevo supermercado en Sabiñánigo: una superficie de 300 m² y con un surtido de unos 2.400 productos

bonÀrea Agrupa, el grupo agroalimentario líder con un modelo único basado en la integración vertical completa sin intermediarios, inaugura hoy su primer establecimiento en Sabiñánigo, situado en la calle Biescas, 70.

Esta nueva tienda representa un hito importante en la estrategia de expansión de la compañía, ya que es la primera que abre sus puertas en la comarca del Alto Gállego, siendo la de Jaca, a casi 20 kilómetros, la más cercana hasta ahora.

Con esta inauguración, bonÀrea refuerza significativamente su red comercial en la provincia de Huesca, donde ya suma un total de 16 tiendas.

El nuevo establecimiento dispone de una amplia superficie de venta de 300 m² y ofrece un surtido de aproximadamente 2.400 productos. Su apertura ha supuesto la creación de 7 nuevos puestos de trabajo directos.

Más allá del supermercado, el recinto nace con la vocación de ofrecer un servicio integral a los clientes.

Nuevo bonÀrea de Sabiñánigo. bonÁrea

Por ello, el espacio incorporará una gasolinera bonÀrea y dispone de plazas de aparcamiento exclusivas.

Además, para mejorar la experiencia de compra y aportar un servicio de valor añadido, las instalaciones cuentan con una zona habilitada para calentar la comida.

Como novedad complementaria, en las próximas semanas entrará también en funcionamiento un espacio de juego infantil para que los más pequeños puedan disfrutar mientras las familias realizan su compra.

Según Joan Perella, responsable de Expansión y Obras de tiendas de bonÀrea: “La apertura de esta primera tienda en Sabiñánigo es un paso estratégico para nosotros, ya que nos permite dar servicio al Alto Gállego, una comarca clave que hasta ahora no teníamos cubierta de forma directa. Hemos diseñado este establecimiento pensando en la máxima comodidad para los vecinos, ofreciendo en un mismo espacio el supermercado, la estación de servicio y el aparcamiento exclusivo. El objetivo es que el cliente pueda hacer su compra diaria y el repostaje de la forma más fácil, cómoda y en un único desplazamiento”.

La tienda abrirá en horario de 9 a 21 h de lunes a sábado, y de 9 a 14 h los domingos y festivos.