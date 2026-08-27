Muere un trabajador en el derrumbe de un edificio en Sariñena (Huesca) y otro es rescatado con vida

Una persona ha fallecido en el derrumbe de un edificio en la localidad de Sariñena, en la provincia de Huesca, mientras que otro ha sido rescatado con vida.

El edificio, una propiedad privada que se encontraba en obras, se ha venido abajo.

Los equipos de rescate han confirmado que una de las personas que permanecían atrapadas en el interior ha fallecido.

En el operativo ha participado un amplio dispositivo de Bomberos de la Diputación Provincial de Huesca, con efectivos de los parques de Sariñena, Barbastro y Benabarre, estos últimos desplazados con la Unidad Canina, además de medios con drones y efectivos del parque de Sabiñánigo, que han trasladado hasta el lugar el Puesto de Mando Avanzado.



También se han movilizado bomberos de los ayuntamientos de Huesca y Zaragoza, junto a Guardia Civil, 061, helicóptero del 112, Protección Civil, Cruz Roja y servicios municipales del Ayuntamiento de Sariñena.



El dispositivo continúa trabajando en la zona para asegurar la estructura y garantizar las condiciones de seguridad tras el derrumbe.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.