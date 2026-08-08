Una fuerte tormenta causa daños en Monzón (Huesca): cortada la N-240 y un parque cerrado por las lluvias

Lo pronosticado se ha cumplido. Las tormentas han hecho su aparición en Aragón en forma de granizo, agua y fuerte rachas de viento.

Monzón se ha visto afectada por este temporal que a final de esta tarde ha caído sobre la localidad oscense.

Según ha informado el Ayuntamiento de Monzón, las fuertes rachas de viento y las lluvias han tirado árboles y una cubierta sobre la carretera. Esto ha obligado a cortar el tráfico de la N-240 salida hacia Binéfar.

En estos momentos, los servicios municipales están trabajando para retirarlos cuanto antes.

Un árbol en medio de la carretera en Monzón Ayto Monzón

No han sido las únicas medidas que se han tenido que tomar en el municipio ya que a causa del temporal se ha cerrado el acceso al público del Parque de Los Sotos. Asimismo, se encuentran revisando los parques Mariano de Pano, Azucarera y Jacilla para evaluar los daños.

Por el momento, el Ayuntamiento de Monzón están evaluando el estado del municipio por lo que no descartan encontrar más elementos afectados.

Desde el consistorio han pedido a sus vecinos "máxima precaución" ante el temporal.

Las lluvias también han tenido afecciones en otras zonas de la comunidad. La fuerte descargada de agua obligó a cortar el sábado por la noche la A-1702 del punto kilométrico 25 al 30, en el término municipal de Villarluengo (Teruel) a causa de un desprendimiento de piedras.

Aviso por tormentas

Aragón se encontraba este sábado en alerta por tormentas en toda la comunidad. En concreto, el Sur de Huesca, la Ribera del Ebro y el Bajo Aragón de Teruel mantienen durante toda la tarde el aviso naranja por peligro importante de fuertes tormentas.

En las predicciones señalan que las tormentas podrían ir acompañadas de rachas de viento muy fuerte y granizo que podría ser de gran tamaño.

El resto de la comunidad se mantiene en alerta amarilla por tormentas junto a granizo y rachas de viento.