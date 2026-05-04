Valentia refuerza la inclusión social y laboral en Huesca con el apoyo de COFIDES y el Fondo de Impacto Social

La Fundación Valentia reforzará su labor de inclusión social y laboral en la provincia de Huesca gracias a un préstamo de 2 millones de euros formalizado por COFIDES.

Gracias a esta financiación, con cargo en el Fondo de Impacto Social (FIS), Valentia llevará a cabo dos proyectos estratégicos.

En primer lugar, la construcción de un centro de día y una residencia en Monzón destinada a jóvenes con discapacidad intelectual y trastornos del espectro autista.

Por otro lado, la puesta en marcha de una nueva línea de negocio vinculada al Centro Especial de Empleo (CEE) de la fundación en Huesca, que contribuirá a la creación de empleo para personas con discapacidad.

La operación beneficiará de forma directa a 50 personas, entre jóvenes con autismo y otros trastornos del desarrollo, y personas que obtendrán un empleo a través del CEE.

Esta operación también contribuirá a la mejora de acceso a servicios básicos en el entorno rural de Huesca, creando infraestructuras sociales y dotando de la atención adecuada.

Representantes de Valentia y COFIDES. Cedida.

La firma del acuerdo de financiación entre la presidenta de COFIDES, Ángela Pérez, y la directora general de Fundación Valentia, Sara Comenge, ha tenido lugar en la sede de COFIDES, en presencia de la secretaria general de Inclusión, Elena Rodríguez.

Rodríguez, ha destacado que “con la inversión del FIS Valentia podrá reforzar su modelo, ampliando las plazas residenciales y potenciando el acceso de jóvenes al empleo”.

“A través de esta inversión del FIS apoyamos a una entidad con una larga trayectoria y reforzamos la inclusión social y laboral de personas con autismo y otros trastornos del desarrollo en entornos rurales, donde el acceso a este tipo de servicios es aún más necesario", ha señalado la presidenta de COFIDES.

Por su parte, Sara Comenge ha agradecido el apoyo tanto de COFIDES como del Ministerio de Inclusión: “Es gracias a este apoyo financiero que las entidades podemos desarrollar proyectos innovadores y estratégicos que suponen un gran impacto social”.