Azcón reivindica el regreso de las pinturas de Sijena en el acto del Día de Aragón: "No cejaremos en nuestro empeño"

Jorge Azcón, en el Museo de Huesca, en el acto por el Día de Aragón Gobierno de Aragón

Jorge Azcón ha abierto los actos institucionales del que será el primer Día de Aragón con un Gobierno en funciones. El presidente aragonés ha acelerado en los últimos días las negociaciones y se espera que sea a principios de la próxima semana cuando se pueda firmar el acuerdo que promueva un nuevo Ejecutivo de PP y Vox en la Comunidad.

Con un discurso en el Museo de Huesca, Azcón ha puesto de manifiesto el potencial que ve en la provincia en distintos ámbitos, desde el tecnológico con las inversiones de Amazon Web Services hasta los proyectos del ‘Hub de la Defensa’ o el Plan Pirineos.

El presidente aragonés en funciones ha girado también la mirada a Sijena. Después de conocer el calendario marcado por el juez, Azcón ha aseverado que las pinturas murales “deben volver a su lugar de origen” y que su compromiso con el Monasterio es “total”.

La jueza dictó este pasado lunes que las pinturas murales deberán regresar al Monasterio en 56 semanas, es decir, hasta mediados de mayo de 2027. Para este plazo ha tenido en cuenta los trabajos ya realizados por el Gobierno aragonés para el estudio y diagnóstico previo del entorno.

“La alegría solo será plena cuando recuperemos todos los bienes. Quienes tratan de apropiarse de todo el patrimonio de los aragoneses deben tener presente que es una causa condenada al fracaso. No cejaremos jamás en el empeño por lograr que Sijena recupere el esplendor que le arrebataron”, ha subrayado.

Azcón ha recordado que el regreso de los bienes se trata de una “reivindicación colectiva” que cuenta con el aval de los tribunales de justicia.

“La razón, ley y perseverancia son las mejores herramientas ante un intento de expolio. Reafirmamos nuestro compromiso con la memoria, dignidad y justicia”, ha apuntado.

Dardos al Gobierno de España

Pero Azcón también ha tenido mensajes dirigidos hacia el Gobierno de España, incidiendo en el “injustificable” retraso de las obras de las distintas autovías e infraestructuras, y en la necesidad de una “financiación justa”.

“La escasa ambición a la hora de apostar por el ferrocarril en Huesca es indignante. Aragón debe soñar a lo grande, y eso implicar reclamar la reapertura del Canfranc y aspirar a un corredor de altas prestaciones que nos una con Europa para competir con otros territorios”, ha expuesto.

“Nada nuevo bajo el sol”

Para la secretaria general del PSOE aragonés y líder de la oposición, Pilar Alegría, el discurso de Azcón no ofrece “nada nuevo bajo el sol” y solo muestra la “parálisis” de la Comunidad desde “antes de las elecciones”.

“Echamos en falta que se hable del Aragón real y los problemas de los oscenses. Para ser atendido por tu médico debesesperar 2 o 3 semanas, faltan especialistas y profesores. Vemos una dejación de las carreteras e infraestructuras de Huesca competencia del Gobierno de Aragón. El discurso nada se parece a los problemas de los oscenses”, ha afirmado Alegría.