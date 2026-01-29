El fallecido en el nuevo alud del Pirineo es un joven de 25 años de Zaragoza que esquiaba con otras cuatro personas

El Pirineo aragonés ha vivido otra jornada trágica que ha acabado con la vida de un joven. Un nuevo alud, esta vez en el pico Cibollés, en Cerler (Huesca), fuera de las pistas de esquí, ha tenido lugar este jueves y ha provocado el fallecimiento de un varón de 25 años, vecino de Zaragoza.

La avalancha había sepultado también a uno de sus acompañantes, otro varón de 22 años y vecino de Guadalajara, que ha sido trasladado en helicóptero al Hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde se encuentra ingresado en la UCI.

Ha sido sobre las 12.43 cuando la Central Operativa COS-062 de la Guardia Civil de Huesca ha recibido el aviso por parte del 112 SOS Aragón de la avalancha en la canal amplia de la cara norte del Pico Cibollés (término municipal de Benasque). Esta había sepultado a dos personas de un grupo de cinco, que realizaban esquí y snowboard.

Inmediatamente, se han trasladado al lugar efectivos del Greim de Benasque y de otras unidades Greim fuera de servicio, guía canino y su perro de búsqueda de personas del Greim de Benasque.

Los equipos de rescate han logrado rescatar y evacuar a una de las personas en el helicóptero de la Unidad Aérea de Huesca, hasta el parking de Ampriu, en la estación de esquí de Cerler. Posteriormente, se le ha transferido al helicóptero medicalizado del 112, para ser trasladado, al hospital Miguel Servet, siguiendo el protocolo de hipotermia.

Imagen del rescate. Guardia Civil de Huesca

Hacia las 14.00, el perro guía del Greim de Benasque ha localizado al segundo sepultado, un varón de 25 años, siendo evacuado y trasladado en la aeronave al parking de la estación. Desde el momento de su rescate, le fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), hasta que finalmente presentó signos no compatibles con la vida.

La víctima ha sido trasladada en la aeronave a la helisuperficie de Benasque para su transferencia a los servicios funerarios.

Desde la Guardia Civil de Huesca recomiendan máxima precaución a las personas que vayan a realizar actividades en el Pirineo oscense, debiendo tener la previsión de revisar la meteorología y el boletín de peligro de aludes (BPA), fundamentales para una buena y segura planificación de las mismas y la gestión de riesgo cuando se acude a la montaña nevada, pudiéndose informar a través de los refugios el estado de la zona.

Asimismo, se recomienda llevar en la mochila Dispositivo Víctimas Avalancha (DVA), pala y sonda, así como ropa acorde a la actividad a realizar.