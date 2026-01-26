Un detenido en Huesca por robar 37 balizas V16 e intentar venderlas ilegalmente: su valor era de 1.500 euros

Una persona ha sido detenida en Fraga, en Huesca, como supuesta autora de un delito de hurto de 37 balizas V16, valoradas en total en unos 1.500 euros.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de enero en un establecimiento comercial de la localidad fragatina.

Tras las investigaciones pertinentes, los agentes procedieron a la detención de una persona como posible autora de un delito de hurto. Además, se pudieron recuperar seis balizas, habiendo sido vendidas el resto.

Se trata de un varón de 41 años y vecino de la comarca del Bajo Cinca.

El Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Fraga instruyó las correspondientes diligencias que, junto con el detenido, fueron remitidas al Tribunal de Instancia de guardia de la localidad.

El juez decretó la libertad con cargos para el detenido.