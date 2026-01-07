Reale Seguros renueva su patrocinio con el Grupo Aramón para las próximas 3 temporadas

Reale Seguros, compañía aseguradora con una larga trayectoria en el mercado español, ha renovado el acuerdo de patrocinio que le vincula desde la temporada 2022 al Grupo Aramón, gestor de las cuatro estaciones de esquí en territorio aragonés: Cerler, Formigal-Panticosa, Javalambre y Valdelinares.

Con este acuerdo, Reale Seguros sigue siendo la aseguradora oficial del grupo y sus estaciones.

Durante la temporada, la aseguradora llevará a cabo distintas activaciones de valor para la práctica deportiva y generará experiencias a los amantes de la nieve.

Además, Reale Seguros seguirá impulsando en la web del Grupo Aramón la oferta comercial de ingood by Reale Seguros, la insurtech que ofrece microseguros embebidos para proteger el equipamiento deportivo de sus asegurados de manera digital, inmediata y sencilla.

Gracias a esta alianza, los clientes de Aramón pueden contratar directamente en el proceso de compra de su abono de temporada o de alquiler de equipos en la web del Grupo, microseguros temporales para proteger esquís, tablas de snowboard y splitboard o raquetas de nieve (entre otros accesorios, ya sea de su propiedad o alquilados), frente a posibles robos, pérdidas o daños por accidente.

“Nuestro patrocinio por quinto año consecutivo al Grupo Aramón ejemplifica la apuesta de Reale Seguros por ser la aseguradora de referencia para los amantes de la nieve", destaca Javier Valbuena, Director de Comunicación y Marca de Reale Seguros.

"También, una muestra del valor que aportamos al Grupo y sus clientes, porque va mucho más allá de la visibilidad de marca; integrando nuestra oferta de microseguros en la web de Aramón, adaptados a las necesidades concretas de cada deportista, aportamos un plus de confianza y tranquilidad para que disfruten al máximo de su experiencia en las pistas y fuera de ellas”, añade Valbuena.

Además, en virtud de este acuerdo, Reale Seguros continuará desarrollando acciones de patrocinio y visibilidad de marca en las cuatro estaciones del Grupo Aramón, como soportes publicitarios en los telesillas, vallas y balizas de señalización, entre otros emplazamientos.