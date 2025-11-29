Álex Masonet, dueño de una tienda de esquís en Formigal (Huesca): "Hay días que llegamos a alquilar 500"

La temporada de esquí da el pistoletazo de salida este sábado con las primeras estaciones de esquí abiertas, Astún y Formigal. La nieve acumulada, unida a los cañones de inhibición de nieve, ha hecho que antes del puente de la Constitución el ambiente del deporte de invierno por antonomasia se anime con los primeros esquiadores.

Por ello, toca desempolvar los esquís y la ropa de invierno para tenerlo todo listo. Así, ya se puede ver cómo las persianas de muchos establecimientos de esquí ya se encuentran en lo alto para estar listos para la vorágine de esquiadores que se avecina en los próximos días.

Ejemplo de ello es Masonet Sport en Formigal, que este viernes ya ha abierto al público tras estar cerrado desde que acabó la temporada de verano. "Desde hace dos semanas ya hemos empezado a notar un incremento de llamadas para reparaciones o reservas de material", cuenta Álex Masonet, dueño de la tienda. El adelanto de fechas en comparación con otros años y las repentinas nieves han hecho que las llamadas sean "un poquito más" que otros años y además más tempranas.

Aunque es cierto que la apertura oficial desde el Grupo Aramón la hicieron este pasado sábado, reconoce que en el valle ya tenían ciertos rumores desde hace un mes lo que ha hecho que estén preparados para el inminente inicio de la temporada.

Así, llevan desde que cerraron en verano en plena vorágine con reformas tanto en la tienda como en el taller, además de hacer acopio de todo el material. De esta forma, afirman que "ya tenemos todo preparado y listo".

Y es que el esquí cada vez está más de moda. Masonet reconoce que desde hace un par de años ha visto un incremento del interés por este deporte lo que también se refleja en la demanda: "Ha habido fines de semana de los últimos años que me he quedado sin producto y tenemos 500 esquís. Suele ser ya cuando aparecen los dos últimos clientes, pero jamás nos había pasado antes", detalla.

Esto también ha hecho que hayan dejado de dar servicio de reserva. En Masonet Sport funcionan según orden de llegada de los clientes para evitar aglomeraciones y esperas en la tienda como también de logística aunque reconoce "que cada vez más gente llama para reservar porque se quieren asegurar".

La cantidad de trabajo que se afronta viene acompañada de un aumento de personal ya que en invierno señala que llegan a estar 10 empleados. Una diferencia amplia con verano en el que están cuatro en la tienda.

Así, el invierno se consagra como el momento fuerte del negocio, también porque supone abrir casi cinco meses, en comparación con los dos que están activos en verano. La diferencia también se denota en el material, ya que, como señala, un par de esquís y un anorak pueden suponer "400 euros de golpe" mientras que en verano la cuantía baja, ya que por un pantalón de montaña pueden ser 60.

Nuevas formas de negocio

No son los únicos que están listos para la temporada. CaranvaSport se dedica al alquiler de material de manera online. Así, desde Valencia gestionan las reservas que les llegan con las propias tiendas de esquí. En un año que llevan en activo, el 70% de su negocio está afincado en España y, dentro de ese desglose nacional, tan solo Formigal supone un 50%

El porqué de ello lo tienen muy claro: "El cliente, gracias a Marchica, es más joven y de grupos que apuestan por el alquiler online", explica Jaime Rodríguez, dueño de CaranvaSports.

Por ello, que la temporada comience este sábado con fiesta incluida en la estación de esquí a manos de Juan Magán lo ven como una "buenísima noticia", a pesar de que confiesa tener "cierto respeto" al adelanto por lo que puede suponer después. Así, los precios que oscilan en el alquiler de esquí son de 24 euros el día, de snowboard de 34, y para niños de 18.

Ante el inicio ya de la temporada este sábado, Rodríguez señala que tras las primeras nieves "triplicamos las visitas a la web". Por ello ya tienen un gran número de reservas entre ellas han visto un auge del alquiler de raquetas o ropa de montaña porque "mucha gente al ser tan temprano no estaba tan preparada y nos lo están demandando ya".