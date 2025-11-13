El mejor parque de Europa está en Aragón y renace con 22.000 m² de verde: "Ahora es un lugar bonito y con vida"

¡Qué importantes son los parques en las ciudades! La naturaleza se hace un hueco en medio de los barrios para disfrute de los vecinos.

Asturias, Cantabria o el País Vasco son comunidades que destacan por su verdor; sin embargo, el mejor parque de barrio de Europa está en Aragón.

Concretamente en Huesca. El Alto Aragón es una ciudad que, según el Ayuntamiento oscense, es una de las que tienen más espacios verdes por habitante de España, y en el centro destaca un parque que ha conquistado a los europeos.

El Parque de Barrio de Santo Domingo y San Martín, más conocido como Parque San Martín, ha sido distinguido con el Neighborhood Park Award en la región europea de los WUP@10 Awards 2025, unos de los galardones internacionales más prestigiosos en el ámbito de los parques y espacios urbanos sostenibles.

Los WUP Awards, organizados por World Urban Parks, reconocen cada año a los proyectos y profesionales más innovadores en la gestión de espacios verdes.

Premio Parque San Martín. Ayuntamiento de Huesca

En esta edición, el Parque San Martín de Huesca ha sido seleccionado por su ejemplo de transformación urbana y participación vecinal, consolidándose como un modelo europeo de regeneración ambiental y social.

El galardón celebra un proceso que se ha desarrollado durante más de diez años (algo que durante el tiempo de espera generó varias críticas).

El mejor parque de barrio de Europa

El proyecto se inició en 2011, durante el mandato de Ana Alós, y ha contado con la implicación constante de los vecinos, el equipo técnico municipal y los distintos gobiernos locales.

El objetivo fue claro: convertir el entorno en un espacio más verde, accesible y sostenible. Se redujeron las superficies pavimentadas y se aumentaron las zonas verdes, los espacios de juego y las áreas de convivencia.

Parque San Martín tras los trabajos de acondicionamiento y mejora. Ayuntamiento de Huesca

El resultado es un parque que no solo embellece la ciudad, sino que también contribuye a incrementar la biodiversidad y mejorar la calidad ambiental.

Hoy, el Parque San Martín ofrece una amplia variedad de espacios para el ocio y el deporte. Entre sus nuevas zonas destacan las áreas infantiles, el parque de calistenia y los recorridos para bicicletas y patines.

Los vecinos valoran especialmente esta renovación."El parque está precioso", comenta una residente del barrio en Aragón TV. Otro visitante destaca la limpieza y el entorno: "Todo el verde me encanta, está muy bien, muy limpito todo".

La comunidad coincide en que el cambio ha sido notable: "Se nota muchísimo la mejora; ahora es un lugar bonito y con vida", añade otro vecino.

Este premio reafirma el compromiso del Ayuntamiento de Huesca con la sostenibilidad y la calidad de vida. Según datos municipales, la capital altoaragonesa es una de las ciudades con más espacios verdes por habitante en España, un indicador que la posiciona como referente en planificación urbana responsable.

Con el WUP@10 Award 2025, Huesca no solo celebra un éxito local, sino que proyecta su modelo de ciudad sostenible hacia el panorama europeo, demostrando que la colaboración ciudadana y la gestión pública pueden transformar verdaderamente los espacios urbanos.