Biescas, pueblo aragonés de 1.400 habitantes, resurge tras 15 años sin construir vivienda: pisos desde 260.000 euros

La problemática de la vivienda en Aragón es una realidad que golpea fuerte a muchos puntos del territorio, entre ellos, el Pirineo aragonés. Esta zona tiene que hacer frente no solo a la falta de construcción de vivienda de obra nueva, sino también al encarecimiento de las existentes por el boom del turismo desde la pandemia.

Uno de los pueblos que se encuentra en busca de vivienda es Biescas. Este diario ya resaltó el dilema que tensionaba este municipio de poco más de 1.400 habitantes en el que el 80% de su parque de vivienda estaba destinado a segundas residencias y/o vivienda de uso turístico.

Además, de una falta de acceso a la vivienda, la burbuja inmobiliaria que afectó en el 2008 trajo un parón en la construcción de viviendas a lo largo y ancho del territorio que parece que ahora sale de su letargo en este pueblo del Valle de Tena.

La promotora inmobiliaria Doble emme se encuentra detrás de este despertar en este municipio aragonés. Ya comenzó su proyecto con una primera fase de viviendas unifamiliares que colgó el cartel de "todo vendido" y que se encuentra en fase de construcción.

Así, la promotora en primera instancia está levantando un total de 21 viviendas con 3 o 4 dormitorios, dos baños y aseo.

Tras esta primera fase, ahora comienzan con una segunda parte enfocada a vivienda en bloque en la avenida de Ordesa.

Según se detalla, la nueva construcción contará con 27 pisos en los que el precio oscila entre los 260.000 euros y los 372.000, a los que se puede añadir la opción de plaza de garaje, lo que asciende el coste 25.000 euros más.

La oferta es variada ya que hay opción de compra a vivienda con dos habitaciones tanto en piso como en ático, en este caso el coste no supera los 300.000 euros. Una cifra que en el caso de tener tres habitaciones se eleva a partir de los 355.000 euros en modalidad de piso o dúplex.

Interior de una de las viviendas de residencial CalMMA en Biescas Idealista

"La verdad es que está habiendo una aceptación muy buena por los clientes que esperaban vivienda de obra nueva desde hace años", valora Eva García, directora comercial de Garlan Inmobiliaria, comercializadora de residencial Calmma.

Y es que García recalca que esta es de las primeras construcciones que se llevan a cabo en Biescas tras la crisis de 2008 que afectó tanto al sector inmobiliario.

Por el momento, el interés que se ha generado está siendo positivo: "Todavía queda más del 50 % de la promoción para vender, pero estamos contentos porque creo que la demanda está siendo adecuada para ir adelante con la promoción en el tiempo estimado", explica.

En cuestión de tiempos, todo el proceso se encuentra en una fase inicial concentrados en el plazo de comercialización. Mientras tanto, detalla que están a la espera de la concesión de la licencia de obra.

Así, miran de cara a inicios de 2026 para comenzar a construir este nuevo enclave urbanístico en uno de los pueblos más turísticos del Pirineo aragonés. Por lo que habría que estimar que para 2027, las viviendas estén acabadas y listas para entrar a vivir.