La queja de un colegio de Jaca por el mal estado del edificio: "Estamos preocupados por la seguridad de nuestros hijos"

Estado de las ventanas en el CEIP San Juan de la Peña en Jaca E. E.

Informes oficiales, quejas y mucha preocupación. Esa es la realidad de los padres y madres del CEIP San Juan de la Peña en Jaca para lograr una mayor seguridad en el centro educativo de sus hijos.

Según cuentan a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, el problema radica en el estado de las ventanas tanto de la carpintería exterior como de los cristales "no siendo seguros" para los estudiantes de infantil y primaria.

Desde la asociación de padres y madres denuncian que hay una falta de respuesta a las solicitudes remitidas sobre la situación actual del edificio, que data del año 60 y que sufre carencias ya no solo en el estado de las ventanas.

Según enumeran, la problemática también se encuentra en la falta de un ascensor, lo que limita la movilidad para personas con movilidad reducida, así como el mal estado del pavimento del patio y de las escaleras interiores.

La denuncia principal de las familias se centra en el mal estado de las ventanas. Una reclamación que desde el AMPA se ve apoyada por un informe ejecutado por el Ayuntamiento de Jaca a fecha 30 de junio de 2022.

Según el informe, las ventanas ya han superado su vida útil. Entre las deficiencias encontradas destaca que "los vidrios simples son inseguros ante la posibilidad de impacto de una pelota, o un golpe, pudiendo caer en grandes trozos tras su rotura, encontrándose a gran altura". De igual manera, el documento sostiene que la conservación ha sido correcta a lo largo de los años, pero que "debe renovarse" y se trata de una "obra imprescindible".

Estado de las ventanas y el radiador en un aula del CEIP San Juan de la Peña E. E.

Al mal estado se suma que las ventanas "no cumplen con lo esperable para un centro de estas características en cuanto a seguridad frente a impactos y eficiencia energética, siendo cuestionable su solidez y estabilidad".

El departamento de Educación preguntados por este diario sostiene que en septiembre se sustituyeron 25 ventanas que cumplen con los requisitos tanto de seguridad para los más pequeños como de sostenibilidad energética por un importe de 48.373,44 euros.

Sin embargo, las familias reclaman que quedan muchas por renovar pertenecientes a la primera y segunda planta: "Estamos preocupados por la seguridad de nuestros hijos", señalan fuentes del AMPA del CEIP San Juan de la Peña. Y es que el mal estado que presentan puede llevar a que los alumnos se claven astillas de maderas o se corten con los cristales.

Un colegio sin ascensor

Entre las reclamaciones también se encuentra la demanda esencial de un ascensor para comunicar las plantas y dar acceso a las personas con movilidad reducida. El informe citado data de "deficiencias graves" en condiciones básicas de accesibilidad.

A pesar de que el centro cuenta con una oruga salvaescaleras, esta no es suficiente y no cumple con los requisitos de accesibilidad. A esto se suma que no funciona correctamente desde hace tiempo, lo que ha obligado en algunas ocasiones a tener que "llevar a pulso" a los niños hasta la planta superior.

Por parte de la consejería de Tomasa Hernández sostienen que durante el mes de julio se adjudicó el proyecto para la instalación del ascensor. Sobre esta futura remodelación se está a la espera de que lo remitan al Servicio Provincial, para ejecutar la obra.

Estado de las escaleras del CEIP San Juan de la Peña en Jaca E. E.

Al CEIP San Juan de la Peña, además, se le incluyó dentro del convenio promovido por el departamento de Educación y la Diputación Provincial de Huesca en el Plan de reforma de colegios rurales. La partida para el cómputo general es de un millón de euros. En el caso del colegio jaqués, se destina una partida en carpintería de una cuantía de 48.373,44 y el proyecto del ascensor se estima en 6.000.

Más allá de estas dos cuestiones de mayor gravedad para las familias, los afectados también reclaman "deficiencias en la seguridad del uso del patio de recreo". A esto se refieren ya que denuncian una falta de zona de sombra, así instan a la fijación de toldos para la protección de los alumnos.

No es la primera vez que se tienen que hacer obras en el centro educativo, ya que en el año 2023 se tuvo que hacer frente, por parte del departamento de Educación, a la reforma de la cocina por un importe de 129.947,62 euros. Sobre este asunto también se refería el informe del Consistorio jaqués, ya que tildaba de "deficiencias graves" en cuanto a salubridad y protección frente a incendios.