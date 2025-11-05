Sijena, contra Rosalía por la presentación de su nuevo disco en el MNAC: "Las vibraciones pueden dañar las pinturas"

Rosalía ha despertado una enorme expectación con su nuevo disco. Todo el mundo quiere escuchar 'Lux'. Pero su presentación esta noche en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) ha provocado una gran polémica. Tanta que Villanueva de Sijena ha pedido prohibirla "con carácter de urgencia" para evitar daños a las pinturas murales.

"Las enormes vibraciones que producen los equipos de música podrían dañarlas", advierte Jorge Español, abogado de Villanueva de Sijena, en un escrito presentado ante el Juzgado de Primera Instancia nº2 de Huesca. También alerta de las "abundantes luces" que se utilizarán para el evento.

El principal argumento es que la Sala Oval, donde actuará la cantante, está "muy cerca" del espacio donde 'descansan' las pinturas murales, un "bien de interés cultural" que urge preservar.

Aragón lleva meses esperando su regreso, pero el MNAC sigue resistiéndose a cumplir la sentencia. Por ello, "mientras la sentencia no esté totalmente ejecutada", pide que no se celebre ni la presentación de Rosalía ni ningún otro evento similar.

El propio Jorge Español acudió este martes al Museo para ver el estado de las pinturas. Allí, el letrado estableció "una cordial relación" con la conservadora jefe del MNAC, Carmen Ramells que, lejos de lo que dicen los escritos aquí presentados por el Museo, "se mostró favorable a colaborar en explorar la mejor manera de ejecutar la sentencia".

Pese a ello, posteriormente se denegó a los cuatro técnicos de Sijena, dos expertos españoles y otros dos de un laboratorio de pintura mural italiano, acceder a los almacenes en busca de otras pinturas.

"Se nos dijo que no se iba a permitir la ejecución de esa parte del auto, dado que el MNAC había presentado un recurso de reposición, a lo que este letrado le recordó que el citado recurso no tenía efecto suspensivo, reiterándose el museo en impedir la ejecución del auto", dice el propio abogado.

Español avisó de que pondría en conocimiento de todo lo sucedido a la autoridad judicial a sus debidos efectos. Por ello, ha pedido auxilio a la Policía Judicial (Guardia Civil) para poder personarse en el citado museo a la mayor brevedad posible y dar pleno cumplimiento a las partes del auto todavía no cumplidas.

