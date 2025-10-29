La jueza de Huesca rechaza que la Generalitat se persone en la ejecución de la sentencia de las pinturas de Sijena

La jueza que lleva el caso de las pinturas de Sijena ha rechazado que la Generalitat de Cataluña se persone en la ejecución de la sentencia. El Govern catalán alegó el "interés directo y legítimo" para participar en el proceso de vuelta de los murales, pero el Ayuntamiento de la localidad interpuso un recurso al que después se adhirió el Gobierno aragonés.

El Gobierno catalán consideraba que, entre sus competencias, se encuentra "la protección de los bienes declarados de interés cultural", categoría en la que están reconocidas las pinturas, lo que hacía necesario que se personaran en esta causa.

Sin embargo, la jueza ha desestimado esta posibilidad recordando que la Generalitat ya intervino como parte demandada en el procedimiento ordinario.

Además, la jueza ha emitido un segundo documento en el que rechaza la petición del MNAC para que el Instituto de Patrimonio Cultural de España, dependiente del Ministerio, elabore un informe pericial sobre el traslado de las pinturas.

La jueza estima que no ha lugar la solicitud interesada, por no considerar pertinente la emisión del referido informe en el momento actual. Esta petición fue rechazada de plano por el director general de Cultura, Pedro Olloqui, que acusó a las instituciones catalanas de querer “dilatar” el cumplimiento de la sentencia del Supremo.

Queda pendiente todavía que la jueza se pronuncie sobre el cronograma elegido para proceder al traslado de las pinturas. Desde el Gobierno aragonés se asegura que se puede completar en siete meses, aunque el MNAC lo alarga hasta el año y medio, de forma que no volverían a Sijena hasta 2027. Será el juez el que decida qué calendario se sigue, si bien su cumplimiento siempre estará en manos del museo barcelonés.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.