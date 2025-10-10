Se disparan los falsos anuncios de alquiler para la temporada de invierno en el Pirineo: estafas de hasta 4.000 euros

El Pirineo aragonés se ha convertido en el gran atractivo turístico de la Comunidad y no hay temporada que se le resista. Si se cerraba una temporada de verano con una gran aglomeración de visitantes gracias a su buena temperatura y las rutas deportivas, el invierno que se acerca va a seguir el mismo camino.

El alto porcentaje de visitantes se traduce en la necesidad imperiosa de acceder a una opción habitacional para alojarse durante esos días. Ante esto, la Guardia Civil ha detectado un aumento sin precedentes de estafas de alquileres en la temporada de invierno en el Pirineo aragonés.

Según informa la Guardia Civil, desde mediados del pasado mes de septiembre, agentes del Equipo @ de la UOPJ de Huesca, tuvieron conocimiento a través de varios ciudadanos y de una inmobiliaria de que se podía estar gestando una gran estafa por internet en anuncios de alquileres de temporada en diversas localidades del Pirineo Aragonés.

Iniciado un ciberpatrullaje en los diferentes portales y plataformas, en las cuales se suelen anunciar esta clase de alquileres, se pudo comprobar que había decenas de anuncios falsos en las localidades de Astún, Benasque, Candanchú, Jaca, Panticosa y Sallent de Gállego.

Del mismo modo, también se pudo detectar una página web falsa, que servía como soporte para dar veracidad a esos anuncios.

El modus operandi de estos ciberdelincuentes consistía en clonar anuncios de inmobiliarias de la zona y ofrecer alquileres a un precio ligeramente más bajo, enviando contratos falsos, títulos de propiedad inexistentes y DNI de personas usurpadas, todo ello para generar confianza. Si finalmente la víctima contrataba el “alquiler”, el pago se realizaba mediante transferencia a cuentas bancarias controladas por los estafadores.

Los agentes, tras realizar un análisis de la página web que servía para dar veracidad a los anuncios de las plataformas, se pudo comprobar que la misma fue creada ex profeso unos días antes de la publicación de los anuncios, usurpando los datos de una inmobiliaria real que nada tenía que ver y clonando decenas de anuncios de otra inmobiliaria de la zona del Pirineo Aragonés. Asimismo, en dicha página también se detectaron cientos de anuncios de otras zonas de España.

El Equipo @ de la UOPJ de Huesca, en este periodo de tiempo, ha podido retirar los anuncios falsos que figuraban en los diferentes portales y plataformas de Internet, evitando futuras estafas, así como, ha paralizado dos pagos con este mismo modus operandi de 4.050 y 3.980 €.