Aragón rechaza que el Ministerio perite las pinturas de Sijena: "Es innecesario, solo busca confusión"

Oposición frontal del Gobierno de Aragón a que el Ministerio de Cultura realice un informe pericial sobre el estado de las pinturas murales de Sijena. Desde el Ejecutivo de Jorge Azcón se considera “innecesario” este nuevo examen al estado de las obras, y creen que únicamente se trata de una voluntad de “generar confusión” por parte del MNAC, en cuyo patronato está el Gobierno de España.

Así lo ha transmitido el director general de Cultura, Pedro Olloqui, que ha vuelto a cargar contra las instituciones catalanas por buscar “dilatar” el cumplimiento de la sentencia del Supremo. Porque desde el Gobierno aragonés se tiene absoluta y rotundamente claro que el traslado es viable y que no existe ningún riesgo extraordinario para las obras.

Para Olloqui, la elaboración de un nuevo informe judicial no sería una prueba independiente y debería haberse realizado durante el juicio. “Es intolerable que se quiera introducir como una pericial independiente a uno de los actores que gobierna el MNAC. Es un contrasentido. Es una voluntad de engañar a los aragoneses para dificultar y generar confusión”, ha aseverado.

Además, para el director general de Cultura, falta un “compromiso inquebrantable” por parte del Gobierno de España con el cumplimiento de la sentencia. “Eso es el gran ausente. Emplazamos al Gobierno de España y a las instituciones catalanas a que se comprometan con el estado de derecho”, ha afirmado.

'No' al cronograma del MNAC

Por otra parte, el Gobierno de Aragón también se opone rotundamente al cronograma presentado por el MNAC, al considerar que los plazos -de 18 meses frente a los 7 del plan de Azcón- son “excesivamente amplios y carecen de justificación técnica”.

“Es inaceptable una división del patrimonio aragonés de Sijena. No pueden tener un distinto tratamiento las pinturas profanas y las de la sala capitular. Tienen la misma situación legal, han sufrido las mismas vicisitudes, tienen una historia equiparable y han tenido los mismos tratamientos de conservación. Es una situación idéntica. No hay razón para un tratamiento distinto”, ha criticado el director general de Cultura.

Además, el Gobierno de Aragón también cuestiona las intenciones del MNAC a la hora de pedir una valoración de las condiciones del Monasterio de Sijena, lo que se considera, incluso, un insulto. “Es una invasión de nuestras competencias estatutarias y legales. Es una responsabilidad del Gobierno de Aragón lo relativo a valorar la sala capitular de Sijena. Ya se ha acreditado la estabilidad térmica, lumínica e hídrica de la sala. ¿Hasta dónde podíamos llegar?”, ha añadido.

No en vano, desde el Gobierno aragonés van a exigir al MNAC que acelere los plazos y comiencen a fabricar los embalajes del traslado, aunque se reconoce que la actitud de Cataluña no abre la esperanza. “El MNAC no está interesado en desarrollar el cronograma de Aragón. Sus prácticas lo revelan así. Pretenden trabajar de una forma secuencial para alargar el proceso”, ha afirmado Olloqui.