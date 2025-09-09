Una tromba de agua, viento y granizo azota Binéfar (Huesca): "Hemos perdido tres árboles centenarios por la tormenta"

Arbolado arrancado, locales anegados y calles convertidas en ríos. Son las consecuencias de una tormenta torrencial caída sobre la localidad de Binéfar, en Huesca, a primera hora de la noche de este lunes.

Esta tormenta torrencial ha dejado hasta 14 litros de agua en apenas cinco minutos, acompañada de granizo y de fuertes ráfagas de viento, que han llegado a alcanzar los 40 kilómetros/hora.

Los daños se están evaluando por el equipo de Gobierno que esta noche se ha reunido de urgencia en el Ayuntamiento para analizar la situación y adoptar medidas. La primera de ellas ha sido el cierre de la actividad educativa para este martes de la Escuela Infantil Municipal hasta que se regularice la situación.

Las fuertes ráfagas de viento han derribado varios árboles sobre la vía pública, causando varios daños materiales. Afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales.

Además, según ha contado la alcaldesa de Binéfar, Patricia Rivera, en Aragón TV, esta tormenta ha derribado hasta tres árboles centenarios, que se elevan a seis en los últimos diez días.

La brigada municipal de Servicios ha realizado junto a la alcaldesa y concejales una inspección por toda la población viendo las zonas afectadas, las cuales se están limpiando a lo largo de esta noche, labores que continuarán durante la mañana de este martes. También se evaluarán todas las afecciones causadas.

El Ayuntamiento ha activado el protocolo de emergencias en el 112 con motivo de la tormenta.

Igualmente, el Gobierno de Aragón tuvo que activar la fase de emergencia en Nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos.