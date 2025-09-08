El Gobierno de Aragón tilda de "inaceptable" la negativa del MNAC a devolver las pinturas: “No nos vamos a dejar engañar”

El Gobierno de Aragón va a continuar con “absoluta” firmeza el camino emprendido en los juzgados para recuperar las pinturas murales de Sijena. Desde el Ejecutivo aragonés no van a cejar en su empeño de volver a ver las obras expuestas en las paredes de la Sala Capitular del Monasterio, de donde fueron arrancadas hace 89 años, pese al escrito de oposición enviado al juez desde el MNAC.

Es la respuesta que ha transmitido el director general de Cultura, Pedro Olloqui, que achaca a “intereses políticos” la “férrea” oposición al retorno de los bienes a su legítimo propietario. “Es evidente que, para las organizaciones soberanistas e independentistas, el MNAC representa algo más que un proyecto cultural, sino que es un símbolo de su independentismo”, ha apuntado.

Una oposición que Olloqui tilda de “absolutamente inaceptable” y que solo busca dilatar la ejecución de las sentencias. “Sus argumentos son conocidos: declaran que no es posible ejecutarlas porque no saben cómo hacerlo técnicamente sin que se alteren las pinturas, algo absolutamente inaceptable por la justicia, por los técnicos y por la sociedad”, ha dicho tajante.

Por ello, ha remarcado que el Gobierno de Aragón dará respuesta “en todas las estancias posibles, como hasta ahora, de forma infatigable e implacable” para lograr el regreso de las pinturas y ha reclamado al Gobierno de Cataluña y a las instituciones catalanas en su conjunto que trabajen en un modelo de musealización del MNAC que supere “el duelo y la confrontación”, para abordar un futuro de cooperación con Aragón para la devolución de las obras.

En cualquier caso, la devolución tendrá que ser “completa””, y no se aceptará que solo regresen parte de las obras. “No nos vamos a dejar engañar. La firmeza del Gobierno de Aragón va respaldada de trabajo técnico, de trabajo legal y de posicionamiento político. No somos gente empecinada, somos gente dialogante”, ha resaltado.

Para ello, desde el Gobierno aragonés se ratifican en el cronograma que presentaron con un “respaldo técnico impecable” y que permitiría el retorno de las obras en siete meses, pese a que el MNAC amplía el plazo hasta el año y medio. “A partir de ahora, la decisión corresponde a los tribunales de justicia. Una diferencia de unos meses no será una cuestión de empecinamiento para los aragoneses. La cuestión fundamental es la vuelta”, han señalado.

Defensa a Natalia Martínez de Pisón

En este sentido, Olloqui ha refrendado el trabajo realizado por Natalia Martínez de Pisón, a quien el MNAC ha señalado por “no reunir la experiencia necesaria” para acometer un “proyecto de la envergadura exigida”, basándose únicamente en su perfil de Linkedin.

“Contamos con un conjunto de técnicos de primer nivel y reconocimiento científico internacional, liderado por Natalia Martínez de Pisón, que ha demostrado acreditado de forma fehaciente que no existe ninguna dificultad extraordinaria para realizar, con el actual estado de la técnica, el traslado de las pinturas murales de Sijena unos kilómetros desde Barcelona hasta Sijena”, ha subrayado Olloqui.