Un vecino estalla contra la basura en el Pirineo: "Vimos una botella de cristal en plena alerta roja por incendios"

Durante la jornada del domingo, tuvo lugar la cuarta recogida de basura en el Valle de Tena organizada por Tena Limpio. Alrededor de 30 personas recogieron 91 kilos y medio de basura, lo que hace que lleven más de 410 kilos recogidos. Se recorrieron tres zonas: embalse de la Sarra, El Salto y el embalse de Lanuza.

Hasta el lugar se desplazaron voluntarios de Jaca y Canfranc. Sin embargo, destaca la presencia de un grupo de montañeros que acudieron a la cita desde Vitoria. Jesús Paricio, el vecino del valle de Tena que ha impulsado Tena Limpio, se siente "superafortunado" por la respuesta de la gente y por ver que no son solo "cuatro personas" las que quieren cambiar esto, sino que es un movimiento "mucho más grande".

La botella de vidrio encontrada en el embalse de Lanuza E.E.

Entre los residuos encontrados había trozos de plástico y un bidón, el tercero que recogen desde que comenzaron con la limpieza del valle. Pero sin duda, el hallazgo más preocupante en esta época y cuando toda España se encuentra en alerta roja por incendios, ha sido una botella de vidrio que había junto al embalse de Lanuza. "Recoger esto en esta época del año, me hace pensar mucho" detalla.

Sin embargo, Jesús Paricio ha destacado que lo más preocupante de todos los residuos recogidos son "los microplásticos". "Encontramos un plástico con precio en pesetas que, al tocarlo, se cuarteaba y se deshacía en la mano" ha explicado.

En esta línea, Paricio destaca: "Estos microplásticos se convierten en partículas diminutas que acaban en la cadena alimentaria: primero los peces, luego los depredadores superiores y, finalmente, el ser humano". También ha subrayado la dificultad para eliminarlos: "Es imposible recogerlos manualmente se necesita maquinaria".

Voluntarios antes de comenzar la recogida de basura ayer E.E.

Concienciación

Según explica Jesús, Tena Limpio tiene una doble misión: "El 50% es recogida y el otro 50% concienciación". Buscan "generar conciencia" y despertar "la sensibilización" de la ciudadanía para que conozcan el impacto de generar y dejar ahí los residuos.

Siguiendo el modelo de Tena Limpio, Paricio ha destacado: "Hemos recibido un mensaje de una aplicación que tienen en Jaca donde nos dicen que fijándose en nuestro trabajo en Jaca se han empezado a organizar para los alrededores del río". Cuando conocen este tipo de iniciativas que surgen a raíz de la suya siente que "estamos despertando".

A lo largo de todo el mes, tienen previsto realizar nuevas quedadas cada domingo. Además, se están planteando hacer alguna jornada entre semana para "facilitar la participación de vecinos del Valle de Tena que por trabajo no pueden acudir el fin de semana".

Para todo el que quiera formar parte de estas jornadas, puede escribir un email a tena.limpio@gmail.com o, bien, a través de su cuenta de Instagram @tena.limpio