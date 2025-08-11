Las 22 nuevas viviendas de alquiler asequible de Aínsa, más cerca: el Ayuntamiento otorga la licencia previa

La parcela donde se ubicarán las viviendas. E. E.

El Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe sigue dando pasos para la construcción de 22 viviendas de alquiler en Aínsa. El Consistorio ha otorgado a Suelo y Vivienda de Aragón la licencia previa a la construcción del edificio.

El pasado mes de julio, la empresa adjudicataria de la obra, Asesoramiento, Ejecución y Gestión 2012 SLU, visitó la localidad para comentar varios asuntos. Además, confirmó su intención de avanzar rápido y empezar a construir lo antes posible, previsiblemente a comienzos del mes de octubre.

La parcela que cedió el Ayuntamiento a Suelo y Vivienda de Aragón, de 559 metros cuadrados, se sitúa en el polígono XII de la calle del Río Cinca.

La zona, indican desde el Consistorio, creció en los años del bum de la construcción, pero la crisis económica dejó su desarrollo a la mitad.

En 2016 se inauguraron las obras de urbanización que todavía quedaban pendientes de finalizar desde principios de los 2000. En esa inauguración estuvieron los alcaldes José Miguel Chéliz, Joaquín Solanilla y el actual, Enrique Pueyo.

El concejal de Obras y Servicios de la localidad, Pep Gracia, señala que “desde el año 2007 ningún edificio se ha construido en el municipio". "El censo ha crecido, impulsado por el aumento del turismo y su progresiva desestacionalización, y se ha ido estrangulando la oferta de vivienda. Gracias a la buena labor del secretario del Ayuntamiento, Pedro Larramona, pudimos terminar de urbanizar el polígono donde ahora se va a construir este edificio que tanto demandan las personas que aquí viven y las que quieren comenzar una nueva vida en Sobrarbe”, afirma.

Además de la parcela, el Consistorio también cedió al Gobierno de Aragón una subvención de casi un millón de euros que había conseguido de fondos europeos para este fin.

El coste total del proyecto asciende a 3,3 millones de euros.“Estamos trabajando con empresas privadas para que también puedan comenzar a construir nuevas promociones de viviendas lo antes posible. La población ha ido creciendo considerablemente, casi llegando a las 2.400 personas, pero la falta de vivienda ha perjudicado ese crecimiento”, añade.

Para el municipio, se trata de un proyecto de enorme trascendencia. "Si queremos garantizar la vida y las oportunidades en el mundo rural tenemos que poder ofrecer viviendas donde alojarse. Este es un primer paso, pero seguiremos gestionando para que haya más en los próximos meses”, promete.