Aumenta la cifra de afectados por la intoxicación masiva de Barbastro y hay tres nuevas hospitalizaciones

La cifra de afectados por el brote de salmonelosis registrado en Barbastro, provincia de Huesca, continúa en aumento. En la actualización de este viernes ya son 478 los casos de personas que han acudido a centros sanitarios con sintomatología de gastroenteritis. Además, tres personas de edad avanzada han tenido que ser ingresadas en las últimas horas.

Así pues, son nueve las personas actualmente ingresadas por este brote que nació del Festival Vino Somontano celebrado el pasado fin de semana en Barbastro. Sin embargo, Sanidad ha informado de que uno de los niños ingresados ha sido dado de alta y los otros cuatro que están en el hospital de la localidad (entre 5 y 7 años) están estables y podrían ser dados de alta pronto.

En el Hospital de Barbastro fue necesario ingresar a tres adultos durante la tarde del jueves, pacientes de edad avanzada y con patologías previas. Todos se encuentran en la planta de hospitalización.

Los otros dos pacientes ingresados en el Hospital San Jorge de Huesca, una mujer joven y otro menor, están estables. Además, el departamento de Sanidad ha dado a conocer que el jueves acudieron dos personas con sintomatología compatible con este brote que fueron atendidas en urgencias y dadas de alta.

Cifra de afectados

En cuanto al número de casos registrados, sigue creciendo, pero el Gobierno de Aragón confirma que ya se nota “un descenso”. El director general de Asistencia Sanitaria del Gobierno de Aragón, Ramón Boria, ha asegurado que “está disminuyendo el número de pacientes que acude a los centros sanitarios, todos ellos con sintomatología leve”.

Así pues, durante la tarde del jueves y la mañana del viernes, en Barbastro se han atendido 29 personas, mientras que en el hospital han sido 23.

De esta forma, la cifra es de 478, pero, Sanidad recuerda que el total es provisional y puede cambiar, no por casos nuevos, sino porque no hayan sido comunicados.

Las recomendaciones generales en las que insistía Ramón Boria son seguir con el tratamiento, procurando una hidratación adecuada, dieta blanda sin lácteos, y acudir a un centro sanitario solo si persisten los síntomas o si se padecen enfermedades crónicas de forma concomitante.

Igualmente, se recuerda que desde Salud Pública continúan las investigaciones.