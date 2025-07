Caravanas "sin control" inundan uno de los pueblos más turísticos de Aragón: "Hace que todo esté sucísimo"

El auge las autocaravanas o las campers no ha parado de crecer desde que se dio la pandemia en el año 2020. La comodidad de poder recorrer varios puntos del territorio y la libertad que proporciona hizo que se alzara como la modalidad de viaje por la que cada vez más turistas apostaron. Sin embargo, todo en exceso tiene sus problemas.

El desmedido turismo de esta modalidad está trayendo consecuencias en uno de los pueblos más turísticos del Pirineo aragonés en esta época del año como es Biescas. La cercanía que proporciona a municipios como Sallent de Gállego, Jaca o Panticosa hace que se afiance como uno de los lugares preferidos para pernoctar.

Este verano se está viendo una alta presencia de caravanas en la zona del municipio como la explanada del campo de fútbol, la zona de aparcamiento La Conchada como en espacios colindantes como en la cascada de Orós.

La situación la han denunciado desde el grupo municipal PAR ya señalan que denota una "imagen negativa" además de un problema sanitario dado que esos espacios no cuentan con instalaciones sanitarias para albergar estas pernoctas.

Estacionamiento de caravanas en la zona del polideportivo de Biescas PAR

Desde la corporación municipal han explicado a este periódico que son conscientes de la situación y "entienden" las quejas. Por lo que señalan que se está trabajando en una ordenanza municipal para regular la presencia de estos vehículos: "Estamos trabajando en ella, pero no todo es tan fácil porque no se puede discriminar a un vehículo privado -furgonetas- o las autocaravanas", explica Lorena Cajal, alcaldesa de Biescas.

Asimismo, lamenta que "no haya dado tiempo" tenerla a punto para este verano. "Entiendo que la solución es redactarla con un poco más de perspectiva para que se puedan situar en las zonas que no afecten a zonas públicas", subraya.

Así, buscan evitar que se instalen en puntos de gran actividad, sobre todo, de los más pequeños ya que el campo de fútbol es una zona de concentración de niños: "Todo esto implica que al día siguiente está todo sucísimo e intentamos solucionar eso".

Sin embargo, reclaman que esto "no es nada nuevo" sino que se repite todos los veranos. Por lo que denuncia que se le apunte a su Gobierno el no tener una zona ya establecida para la regulación de los estacionamientos. Así bien, Cajal señala que no optan por "eliminar" la presencia de las autocaravanas sino "regularla".

Aunque sí aclara que el estacionamiento de autocaravanas sí que se encuentra prohibido en la zona de la cascada de Orós Bajo donde se está viendo una gran presencia de estas: "No podemos estar todos los días levantando actas porque además tenemos recursos limitados porque contamos con una dotación de Guardia Civil para todo el valle, no contamos con Policía Local".

La presencia de autocaravanas o 'campers' está regulada por una normativa a nivel autonómico que señala que no se puede acampar en puntos no destinados para lo mismo. Así se denomina acampar el sacar el toldo o sillas al exterior.

Aparcamientos de pago

No es la única medida que trabajan desde el Gobierno de Biescas ya que la alta presencia de turistas en el municipio también provoca la falta de estacionamiento dentro del casco urbano. Así, buscan establecer una zona de aparcamiento de pago en la zona de La Conchada. Este punto del municipio fue acondicionado hace unos meses con un nuevo asfaltado y espacios señalados para aparcar.

Esta medida se quiere extender a la entrada de Orós Bajos donde se están viendo problemas a la hora de estacionamiento como de autocaravanas que pernoctan en la zona.

En ambos casos señala que lo que se busca es conseguir un "mayor movimiento" de turistas y una menor saturación del casco urbano y de la zona de Orós Bajos que llega a acoger entre 300 o 500 vehículos en días de alta presencia turística.