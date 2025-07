Crece la preocupación ante la cascada de rescates en el Pirineo este verano: "La preparación a veces es escasa"

El Pirineo aragonés vive una semana trágica con el fallecimiento de tres montañeros en cuestión de cuatro días. El último se tuvo conocimiento este miércoles tras conocerse que un barranquista de 39 años, vecino de Lérida, había perdido la vida en Rodellar. Este último eleva las cifras a nueve fallecidos en pleno período estival, unas cifras que lamentan y preocupan a los expertos.

"Un solo fallecido nos preocupa porque no hay nada más triste que perder la vida en algo que es tu afición y que has ido a hacerlo para disfrutar", lamenta Marta Ferrer, coordinadora de la campaña Montaña Segura.

En el transcurso del mes de junio se produjeron tres accidentes mortales en montaña en los que falleció un barranquista de 30 años, un senderista francés de 65 y de la misma edad también se tuvo que lamentar el fallecimiento de un montañero procedente de Barcelona.

Durante este mismo periodo tuvieron que efectuar también dos rescates por ahogamiento. En ellos el de un estadounidense de 47 años y el de un joven de 20 años en Pozán de Vero. Así, se han contabilizado cinco fallecidos, el mismo número que el año pasado.

En cuestión de julio, por el momento se han contabilizado cuatro. Uno el pasado 6 de julio falleció un senderista vasco de 59 años por una parada cardiorrespiratoria, el 13 de julio la joven de 34 años Marta Jiménez falleció al realizar salto base en Punta Calva, en Plan. Dos días después, el martes, se tuvo conocimiento de la pérdida de un zaragozano de 66 años al sufrir una caída.

Son cifras menores a las del año pasado, pero que mantienen "alerta" y aumenta la preocupación desde los organizadores de Montaña Segura.

Donde se ha observado un aumento es el número de rescates ejectuados. Durante este mes de junio el Greim ha intervenido en un total de 74 rescates, una tónica en ascenso en comparación con el mismo periodo de 2024 con 56. El mes de julio no ha supuesto un descenso de los mismos ya que en lo que llevamos de mes la Guardia Civil ha tenido que acudir a 32 rescates.

Unas cifras que crecen y "preocupan" a los especialistas. Así, detallan que detrás de este aumento puede suponer el aluvión de gente que se anima a acudir al Pirineo en esta temporada del año: "Lo que tenemos es mucha gente que se dirige a la montaña con la intención de disfrutar y que se considera que va suficientemente preparado", explica Ferrer.

La preparación es uno de los puntos que más se incide por parte de la campaña en conjunto del Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Montaña y donde ven que fallan, sobre todo, aquellos que hacen senderismo básico: "El equipo y la toma de decisiones es más bien escasa o no han mirado bien el tiempo o no llevan el calzado adecuado o se plantean excursiones más exigentes de lo que pueden hacer", subraya.

A lo largo de estos meses, se han visto en varias ocasiones rescates de senderistas que se enriscan en un camino como el pasado domingo 13 de julio cuando se conoció que dos montañeros, una mujer y un hombre de 57 y 58 años, se habían perdido y mostraban signos de fatiga. O el 1 de julio cuando tras extraviarse un grupo de cuatro senderistas tuvieron que ser rescatados y presentabas signos de hipotermia leve.

Los golpes de calor también han protagonizado un número elevado de los rescates en los últimos meses como un hombre de 85 años que tuvo que ser atendido por el 061 al presentar fatiga y agotamiento por el calor el pasado 4 de julio o un senderista que también tuvo que ser atendido el 24 de junio por un golpe de calor en los Ibones de Anayet.

"Muchos accidentes se podrían evitar sin necesidad de quedarte en casa, a veces llevando un calzado adecuado, planificando bien la ruta o no bajando la guardia", destaca. Del mismo modo, desde la campaña señalan que las montañas son un entorno natural "donde hay cosas que no se pueden controlar".

Mayor presencia extranjera

Entre los rescates sucedidos, la presencia de visitantes extranjeros supone un elevado número. Según las últimas encuestas de Montaña Segura, supone un 20% de los rescates en los que predomina principalmente la nacionalidad francesa o estadounidense.

Ante este público, desde la campaña confiesan que tienen ciertas "limitaciones" para llegar a ellos: "No siempre sabemos dar la información en su idioma o no lo consideran necesario y terminan informándose por sus propios blogs", lamentan.

En esta misma línea, subraya que ya no solo son los extranjeros los que a veces no se acercan: "Nos preocupan los que no preguntan o tienen ya una idea hecha". Así, llama a que se acerquen a los puntos turísticos del Pirineo en los que están presentes en Jaca, Benasque, Canfranc y Panticosa o acudir a los 400 voluntarios para pedir información.